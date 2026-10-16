Tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.

Việt Nam và Đan Mạch đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (tháng 11/2011); quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 9/2013); quan hệ Đối tác chiến lược xanh (tháng 11/2023). Hiện hai bên đang trao đổi về khả năng nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược/Đối tác chiến lược toàn diện.

Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và lợi ích chung, hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch không ngừng được mở rộng. Ảnh minh họa

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến công du Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Vương quốc Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư, nhất là diễn ra sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 phát triển quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

“Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu” - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ .

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch thời gian qua phát triển hết sức tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đan Mạch là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bà cho biết, trên nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và lợi ích chung, hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng, từ những lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực chiến lược, từ hợp tác chính trị - đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng – an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.

Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng: “Chuyến thăm Đan Mạch lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Đan Mạch ở cấp cao nhất, nâng tầm và định vị lại ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới”.

Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu sớm cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam và thuộc nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại nhất.

Từ 1972 đến nay, Đan Mạch đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng hơn 1 tỷ USD vốn ODA; trung bình hàng năm đạt khoảng 64 triệu USD/năm; tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; được triển khai chủ yếu ở các thành phố, thị trấn lớn và khu vực nông thôn thuộc đồng bằng Bắc, Bắc Trung bộ và nay được mở rộng ra cả các tỉnh vùng cao nguyên và miền núi phía Bắc.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Hoàng gia Đan Mạch có mối liên hệ lịch sử với Việt Nam. Hoàng thân Henrik đã trải qua 5 năm đầu đời tại Hà Nội và sau đó quay trở lại Đan Mạch để học tập. Khi còn là Thái tử Kế vị và Công nương, Nhà Vua cùng Hoàng hậu đã có hai chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, lần gần nhất vào năm 2022. Đan Mạch đã có một chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là chuyến thăm cấp Nhà nước thứ hai của Việt Nam tới Đan Mạch.