Tạo biên lai chuyển khoản giả để chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú xã Krông Ana) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh BCA

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9, do cần tiền tiêu xài, Hòa và Trâm bàn bạc đến các cửa hàng điện gia dụng hỏi mua cuộn dây điện và đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản.

Hai đối tượng bị cáo buộc sử dụng ứng dụng MoMo trên điện thoại để tạo giao dịch giả thể hiện đã thanh toán thành công, đưa cho chủ cửa hàng xem rồi nhận hàng.

Với thủ đoạn này, cơ quan công an xác định Hòa và Trâm đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện tại các cửa hàng ở xã Quảng Phú, Ea Kar và các phường Ea Kao, Tân Lập. Số tài sản sau đó được mang bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an xã Quảng Phú tổ chức xác minh, truy xét. Đến ngày 25/9, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng trên.