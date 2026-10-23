TanVuu chia tay TE Esports

Trước khi chia tay TanVuu, TE Esports đã thông báo ngừng hợp tác với GAM Esports và giải thể hoàn toàn đội tuyển PUBG vào ngày 25/9.

Sáng 23/10, đội tuyển TE Esports vừa đưa ra thông báo chia tay Trần Tấn Vũ, tuyển thủ PUBG chuyên nghiệp được biết đến với biệt danh TanVuu, sau 1.710 ngày gắn bó. Quyết định này đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của tuyển thủ từng cùng đội tuyển lên ngôi vô địch thế giới cũng như giành nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế.

Theo thông báo của TE Esports, TanVuu gia nhập đội từ đội hình TE Academy vào năm 2022. Trong gần 5 năm thi đấu, anh góp mặt trong nhiều thành tích nổi bật của đội tuyển, bao gồm chức vô địch PUBG Global Championship 2024 và PUBG Nations Cup 2025.

Ở cấp độ khu vực, TanVuu cùng đồng đội từng giành ngôi đầu tại PUBG Global Series APAC Qualifiers 2024 Phase 2 và PUBG Vietnam Series 2024 Phase 1. Tuyển thủ này cũng có thêm các thành tích đáng chú ý như vị trí á quân PVS 2025 Fall, PVS 2026 Phase 1, PVS 2026 Phase 2 và Games of the Future 2026.

Tại PUBG Nations Cup 2025, anh giành danh hiệu tuyển thủ có nhiều mạng hạ gục nhất. TanVuu cũng từng được vinh danh là MVP tại PUBG Global Series 9.

TanVuu đã cùng TE Esports giành nhiều danh hiệu cả trong nước và quốc tế. Ảnh: TE Esports.

Trong thông điệp chia tay, TE Esports cho biết tình cảm đối với TanVuu không chỉ nằm ở những chiếc cúp mà còn ở quãng thời gian đồng hành cùng đội.

"Chúng tôi nhớ TanVuu đã kiên định chọn ở lại khi đội tuyển gặp nhiều thử thách trong giai đoạn chuyển giao. Cậu gánh vác trên vai trọng trách của một trụ cột không thể thay thế, cùng anh em nếm trải mọi đỉnh cao danh vọng lẫn những vực sâu thất bại", đại diện TE Esports cho biết.

Tổ chức này đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi hành trình của tuyển thủ kết thúc trong bối cảnh tranh cãi với nhà phát hành PUBG. TE Esports mô tả quyết định của nhà phát hành KRAFTON là "phán quyết khó hiểu và tàn nhẫn", phản ánh sự bất đồng kéo dài quanh cách nhà phát hành xử lý vụ việc.

Vụ việc bắt đầu từ giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026, sau khi streamer Hàn Quốc Soopi cáo buộc TanVuu và Himass có hành vi theo dõi livestream của đối thủ. Sau quá trình điều tra, KRAFTON kết luận hai tuyển thủ Việt Nam đã sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi để đưa ra quyết định chiến thuật.

Sau án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn của KRAFTON, Himass đã tuyên bố giải nghệ bộ môn PUBG.

Ngày 23/9, nhà phát hành công bố khóa tài khoản PUBG và cấm vĩnh viễn cả hai tuyển thủ tham gia các giải PUBG Esports chính thức trên toàn cầu. KRAFTON cũng thừa nhận những thiếu sót trong quá trình vận hành và truyền đạt quy định của giải đấu.

Sau án phạt, The Expendables thông báo giải thể đội hình PUBG. Việc TE Esports nay chính thức chia tay TanVuu tiếp tục khép lại một chặng đường của tuyển thủ này trong màu áo đội tuyển.

Chưa rõ TanVuu sẽ gia nhập tổ chức mới hay chuyển hướng sang công việc khác.

Trước đó, vào ngày 25/9, tuyển thủ Himass cũng chính thức tuyên bố giải nghệ sau gần 7 năm cống hiến với tựa game PUBG. "Dù mọi thứ kết thúc theo cách như thế nào thì mình vẫn sẽ nhớ khoảng thời gian này. Từ hôm nay, mình xin được dừng lại... Hẹn gặp lại mọi người ở một nơi khác!", Himass nói trong tâm thư chia tay.