Tạnh mưa nhiều ngày, đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn ngập gần 1 m

Video: Tạnh mưa, đường gom Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu, nhiều xe chết máy.

Ngày 21/9, ghi nhận tại đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu vực Km26 - Km29, nước vẫn ngập sâu tại một số vị trí. Mặt đường chìm trong nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu vực Km26 - Km29, nước vẫn ngập sâu.

Tại khu vực ngập, lực lượng chức năng tổ chức ứng trực, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, một số người điều khiển xe máy vẫn cố đi qua.

Nhiều phương tiện chỉ di chuyển được một đoạn ngắn rồi chết máy. Người điều khiển phải xuống xe, dắt bộ qua vùng nước sâu. Một số ô tô cũng gặp sự cố, phải dừng giữa đường và gọi cứu hộ.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, tình trạng ngập trên Đại lộ Thăng Long xảy ra do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong khi nước sông Tích dâng cao. Một số vị trí ngập sâu khoảng 0,7 - 1 m.

Do nước ngập kéo dài, tại khu vực này xuất hiện một số người dân hỗ trợ kéo xe và đưa người qua điểm ngập.

Xe chết máy do đi qua đoạn ngập sâu.

Trước tình trạng này, ngày 21/9, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn tại các vị trí bị ngập trên Đại lộ Thăng Long. Đối với những vị trí ngập không bảo đảm điều kiện giao thông, cơ quan chức năng tổ chức cấm tất cả phương tiện đi qua.

Theo phương án phân luồng, đường gom theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc được đóng tại Km26. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại hầm chui số 18, sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, sau đó đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và ra nút giao Hòa Lạc.

Ở chiều Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng tại Km28. Ô tô, xe máy từ Km29 được hướng dẫn rẽ phải qua cầu vượt Phú Cát, đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến đường liên xã Hạ Bằng, sau đó qua hầm chui số 18 và trở lại đường gom trái theo hướng Hà Nội.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân và điều tiết phương tiện tại các khu vực ngập.

Lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực, hướng dẫn người dân và điều tiết phương tiện tại các khu vực ngập. Phương án phân luồng được thực hiện cho đến khi tình trạng ngập được khắc phục.

Người dân được khuyến cáo tuân thủ biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi qua các điểm ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn và tránh phương tiện bị chết máy giữa đường.