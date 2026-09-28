Tặng xe đạp và quà cho học sinh ở xã Nam Khánh Vĩnh

Sáng 28-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Phú Diên Khánh, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Lãnh đạo xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng nhà trường trao xe đạp cho học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 14 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu (xã Nam Khánh Vĩnh). Bên cạnh đó, mỗi em còn được hỗ trợ 5kg gạo. Tổng trị giá các phần quà hơn 25 triệu đồng.

Tặng gạo cho các học sinh.

Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của tổ chức hội và cộng đồng trong việc chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.