Tặng xe đạp cho học sinh khu vực biên giới

Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Đông Thành, xã Mỹ Quý và xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 chiếc xe đạp với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới. Trong đó, học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Đông Thành được trao 20 chiếc, xã Mỹ Quý 15 chiếc và xã Bình Thành 15 chiếc. Kinh phí thực hiện chương trình do các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang công tác và đã nghỉ công tác vận động, đóng góp.

Đại tá Hoàng Trọng Hoài, Phó Trưởng ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chương trình “Đồng hành cùng các cháu đến trường” là một trong những hoạt động thường xuyên của Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng hướng về địa bàn biên giới.

Thông qua các hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh, chương trình mong muốn tạo điều kiện để các em đến trường thuận lợi hơn, đồng thời chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình. Ban Tổ chức kỳ vọng các em tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạo đức, xứng đáng là “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Những chiếc xe đạp tuy có giá trị vật chất không quá lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh, nhất là những gia đình còn khó khăn, nhà ở xa trường học. Phương tiện đi lại thuận lợi giúp các em giảm bớt vất vả trên hành trình đến lớp, tiết kiệm thời gian, có thêm điều kiện duy trì việc học tập và hạn chế nguy cơ bỏ học vì những trở ngại trong cuộc sống. Đây cũng là sự động viên kịp thời, khích lệ các em nỗ lực rèn luyện, chăm ngoan, học giỏi và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, hỗ trợ các cháu điều khiển xe về nhà. Ảnh: TTXVN phát

Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369km, tiếp giáp với Campuchia, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế khu vực biên giới. Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động hướng về người dân biên giới như hỗ trợ học sinh nghèo, trao học bổng, tặng phương tiện học tập, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với nhà trường vận động học sinh duy trì việc đến lớp.

Những hoạt động này góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương; lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực xã hội cùng chăm lo đời sống người dân.