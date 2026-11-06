Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Phong Quang

Tổ chức SAP-VN trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phong Quang.

Tại chương trình, đại diện SAP-VN cho biết, những chiếc xe đạp được trao nhằm giúp các em đi học thuận tiện hơn, động viên các em vươn lên trong học tập.

Tổ chức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với địa phương trong các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.