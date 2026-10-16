Tăng xả tràn Thủy điện Trị An trong chiều 16/10

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8h ngày 16/10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,777m, lưu lượng nước về hồ là 1.560m³/s. Thời điểm này, lưu lượng xả qua đập tràn ở mức 610m³/s, lưu lượng qua tuabin phát điện là 771m³/s; mực nước hạ lưu tại nhà máy đạt 5,8m.

Thủy điện Trị An tăng xả tràn 2 lần trong chiều 16/10. Ảnh: Tiến Dũng

Căn cứ diễn biến thủy văn, lượng mưa trên lưu vực, mực nước hồ, thông tin từ các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty thông báo tăng lưu lượng xả qua đập tràn theo 2 mốc trong chiều cùng ngày.

Cụ thể, từ 14h ngày 16/10, lưu lượng xả qua đập tràn được điều chỉnh lên 762m³/s, tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.222–1.562m³/s. Từ 16 giờ, lưu lượng xả qua đập tràn tiếp tục tăng lên 915m³/s, đưa tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến lên mức 1.375–1.715m³/s.

Lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến dao động từ 460–800m³/s, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).

Công ty Thủy điện Trị An cho biết sẽ linh hoạt điều tiết lưu lượng xả qua đập tràn theo diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai.

Trước đó, trong ngày 15/10, công ty cũng hai lần tăng lưu lượng xả tràn để điều tiết hồ chứa. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở diễn biến thủy văn và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều, đang hạ thấp dần.