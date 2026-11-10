Tăng vốn vay ưu đãi, thêm cơ hội cho người học

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Hỷ tổ chức giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM. Ảnh: TL

Những năm qua, khi các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp đẩy mạnh tự chủ tài chính, mức học phí cùng chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn tăng lên đáng kể. Hạn mức 4 triệu đồng/tháng khó đủ để trang trải cả tiền học lẫn chi phí ăn ở, đi lại của một sinh viên.

Thực tế, không ít sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải làm thêm để có tiền thuê trọ, sinh hoạt. Có em tranh thủ làm phục vụ, giao hàng, bán hàng sau giờ học; có em nhận nhiều công việc cùng lúc để giảm bớt khoản tiền phải xin gia đình. Nhưng nếu phải dành quá nhiều thời gian kiếm sống, việc học khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Do vậy, việc Chính phủ điều chỉnh nâng hạn mức lên 8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/1/2027 sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính đè nặng lên vai hàng nghìn gia đình nông thôn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi bớt nỗi lo cơm áo, sinh viên có điều kiện dành nhiều thời gian hơn cho việc học, thực hành và tích lũy kiến thức, giảm thiểu nguy cơ đứt gãy con đường học tập giữa chừng vì lý do kinh tế.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế trả nợ được thiết kế theo hướng chia sẻ áp lực với người học. Trong thời gian học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi; sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp mới bắt đầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Người vay cũng được trả nợ trước hạn mà không chịu phạt, lãi suất áp dụng bằng mức dành cho hộ nghèo theo từng thời kỳ.

Dù vậy, người vay cần nhận thức rõ, lãi suất vẫn được tính ngay từ khi nhận vốn. Việc nâng gấp đôi hạn mức đồng nghĩa với tổng dư nợ sau khi ra trường của sinh viên sẽ lớn hơn nhiều. Điều này đặt ra bài toán về trách nhiệm tài chính cá nhân và kế hoạch quản lý chi tiêu của người học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên không đơn thuần là một công cụ hỗ trợ tài chính ngắn hạn, mà là sự đầu tư dài hạn của Đảng và Nhà nước vào con người - nguồn tài sản quý giá nhất của quốc gia. Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trong việc rà soát đối tượng, hướng dẫn hồ sơ và công khai điều kiện vay vốn.

Cùng với đó là ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực vươn lên của chính bản thân mỗi học sinh, sinh viên. Nguồn vốn ưu đãi sẽ phát huy giá trị tốt nhất khi được sử dụng đúng mục đích, trở thành động lực để người học chủ động hơn trong học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cho tương lai.