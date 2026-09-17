Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2027, cách tính lương hưu có thay đổi?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay theo Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ 1/7/2025, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ chế độ và hưởng lương hưu nếu đáp ứng hai điều kiện tiên quyết là đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên và đến tuổi về hưu, tức giảm ở điều kiện 5 năm đóng bảo hiểm so với trước.

Theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam, và từ 55 lên 60 tuổi với nữ. Từ năm 2021, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho tới khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy đến năm 2027, tuổi nghỉ hưu của nam là 61 tuổi 9 tháng, còn với nữ là 57 tuổi 4 tháng. Người tham gia bảo hiểm xã hội cần biết thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.