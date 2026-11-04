Tăng tư vấn tâm lý, siết an ninh để ngăn bạo lực học đường

Trước những diễn biến đáng lo ngại của tình trạng bạo lực học đường, trong đó có vụ việc học sinh hành hung giáo viên, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp, từ chủ động phòng ngừa, can thiệp, xử lý nghiêm vi phạm đến hỗ trợ tâm lý và siết chặt an ninh trường học.

Bộ GD&ĐT triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, từ phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ tâm lý đến siết chặt an ninh và xử lý nghiêm vi phạm (Ảnh: Nhật Bắc).

Đồng thời, Bộ đang rà soát các quy định liên quan, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/11.

Cụ thể, bốn nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm: Thứ nhất, tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường. Ngành giáo dục sẽ chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa ứng xử; trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện hành vi bắt nạt trên môi trường mạng. Đồng thời, giáo viên được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, phối hợp với gia đình để nắm bắt tâm lý học sinh.

Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường trong các nhà trường.

Hiện, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm vi phạm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo đảm an toàn, tổ chức sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; đồng thời thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ông Kiên nhấn mạnh phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ xử lý nội bộ. Quá trình giải quyết và cung cấp thông tin phải bảo đảm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Theo đó, nhà trường cần phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình để hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện để các em và thầy cô tiếp tục dạy, học trong môi trường an toàn. Đối với các trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát, khắc phục hành vi và phòng ngừa tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, trong khuôn viên và trên môi trường mạng.