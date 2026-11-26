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Dữ liệu điều chỉnh do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/11 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng với tốc độ hàng năm 4,3% trong quý 3/2026, mức tăng cao nhất trong 3 năm. Trong lần công bố đầu tiên, mức tăng được ước tính là 3,4%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với số liệu cập nhật.

Trước đó, các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát dự báo tăng trưởng GDP sau điều chỉnh đạt 3,5%. Trong quý 2, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,2%.

Việc tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Mỹ được điều chỉnh tăng mạnh so với công bố lần đầu phản ánh những điều chỉnh trong ước tính về mức tiêu dùng của người dân và đầu tư của doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng của tiêu dùng - lĩnh vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Mỹ - đã được điều chỉnh tăng lên 4,2%, so với mức 3,8% được báo cáo trong lần công bố đầu tiên.

Động lực chi tiêu chủ yếu đến từ các hộ gia đình có thu nhập cao - nhóm đã chứng kiến tài sản tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trước đợt bán tháo gần đây. Tỷ lệ sa thải ở mức thấp kỷ lục cùng hoạt động tuyển dụng ổn định cũng giúp các hộ gia đình ở các nhóm thu nhập khác duy trì mức chi tiêu, mặc dù đôi khi tốc độ tăng lương vẫn chậm hơn so với lạm phát.

Đầu tư của doanh nghiệp vào máy móc, thiết bị tăng với tốc độ 21,8% trong quý 3, cao hơn mức ước tính tăng 20,9% của lần công bố vào tháng trước. Đầu tư của doanh nghiệp ở Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong ba quý liên tiếp, nhưng giới chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng xu hướng này có thể chậm lại khi nhà đầu tư soi xét kỹ lưỡng hơn về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng doanh thu bán hàng cho khu vực tư nhân trong nước, không bao gồm hàng tồn kho, thương mại và chi tiêu chính phủ, đã tăng với tốc độ 5,8% - mức nhanh nhất kể từ quý 2/2021. Chỉ số đo lường nhu cầu nội địa này, vốn được các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm, được ước tính tăng 4,9% trong lần công bố trước.

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày 25/11 cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của nước này tăng với tốc độ hàng năm sau khi loại trừ các yếu tố mùa vụ là 3,8%. Mức tăng này phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, nhưng cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 9 và cao gần gấp đôi so với mục tiêu lạm phát của Fed.

Loại trừ hai nhóm hàng hóa có nhiều biến động về giá là năng lượng và thực phẩm, chỉ số PCE lõi tăng với tốc độ hàng năm 3,3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

PCE là thước đo lạm phát chủ yếu mà Fed dựa vào để hoạch định chính sách tiền tệ. Với xu hướng tăng còn nóng của PCE, cùng đà tăng trưởng vững của GDP và tiêu dùng, giới phân tích cho rằng Fed đang đối mặt với sức ép lớn phải tiếp tục tăng lãi suất.

Tốc độ tăng chỉ số PCE toàn phần và lõi của Mỹ, tính theo kỳ một năm qua. Đơn vị: % - Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ/CNBC.

“Lạm phát đang quá cao và sẽ không thể được kiểm soát chừng nào nhu cầu kinh tế vẫn còn quá nóng”, ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Fwdbonds, nhận định với hãng tin Reuters.

Những số liệu trên được công bố trong bối cảnh thị trường đã dự báo chắc chắn rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Một câu hỏi chưa có lời giải đáp là lãi suất quỹ liên bang sẽ cần phải tăng thêm bao nhiêu nữa để đưa lạm phát trong nền kinh tế Mỹ trở về mục tiêu. Lạm phát ở Mỹ đã duy trì cao hơn mục tiêu 2% của Fed trong khoảng 5 năm rưỡi qua.

Tốc độ lạm phát của nước này từng có xu hướng giảm dần nhưng đã leo thang trở lại sau khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Thuế quan và làn sóng đầu tư AI cũng là những nguyên nhân gây lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhiều quan chức Mỹ đến nay vẫn cho rằng những yếu tố như thuế quan và các cú sốc nguồn cung chỉ là tác nhân gây lạm phát tạm thời, nhưng một số người lo ngại rằng tác động từ các yếu tố này đã bắt đầu lan rộng khắp nền kinh tế và có nguy cơ trở nên bám rễ sâu.

“Vấn đề lạm phát của Mỹ hiện nay không chỉ đơn thuần là một cú sốc năng lượng”, bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Navy Federal Credit Union, nhận xét.