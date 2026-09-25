Tăng trưởng tín dụng tại Eurozone chậm lại trong tháng 9/2026

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 25/9, tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp trong tháng 9 giảm xuống 4,2%, so với 4,4% trong tháng trước. Mức 4,4% trong tháng 8 là cao nhất kể từ giữa năm 2023. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng đối với các hộ gia đình duy trì ở mức 3,1%, ngang với mức cao nhất kể từ đầu năm 2023.

Lượng tiền lưu thông trong Eurozone, được đo bằng chỉ số M3 và thường được xem là một chỉ báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế, tăng lên 3,5% từ mức 3,4% trong tháng trước. Mức tăng này phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.