Tăng trưởng quý III năm 2026 của Hà Nội đạt 10,02%

Thông tin từ họp báo cho thấy, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Hà Nội quý III-2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026; cao hơn đáng kể quý III-2025 (8,20%).

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP TP Hà Nội tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025 và cao hơn kết quả 6 tháng đầu năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ. Dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Quang cảnh họp báo.

Tại họp báo, thông tin về các điểm sáng và động lực thúc đẩy GRDP 9 tháng đầu năm 2026, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, khu vực dịch vụ và du lịch tạo lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, dịch vụ là trụ đỡ lớn nhất, đóng góp hơn 6 điểm % vào tăng trưởng 9 tháng năm nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Ngành du lịch phục hồi ấn tượng, đón khoảng 27,5 triệu lượt khách (tăng 6,2%), trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt (tăng 22%). Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư công và xây dựng bứt tốc. Ngành xây dựng trong quý III tăng trưởng 13,63%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu hút đầu tư FDI 9 tháng đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, dòng vốn dịch chuyển mạnh vào các ngành có giá trị gia tăng cao, tiêu biểu là hoạt động khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD (chiếm hơn 50% tổng vốn đầu tư).

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2026 đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%. Xuất khẩu quý III bứt phá, đạt khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoa học công nghệ và chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ. Thành phố đã bứt tốc trong cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số thông qua việc phê duyệt tái cấu trúc 1.552 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 90,1%.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế và giáo dục được bảo đảm, phát triển toàn diện gắn với đẩy mạnh ứng dụng số.

Phó giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Đỗ Thu Hằng phát biểu tại họp báo.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn, đòi hỏi tất cả các động lực chủ yếu phải đồng loạt tăng tốc.

Trong bối cảnh đó, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt hai con số, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội Đỗ Thu Hằng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2026. Theo đó, trên cơ sở kết quả tăng trưởng quý III, thành phố cần rà soát phần tăng trưởng còn thiếu để xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV, từ đó triển khai các phương án hành động đến từng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, tập trung vào các ngành có tỷ trọng lớn, khả năng tăng nhanh và còn dư địa.

Cùng với đó, thành phố cần tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm. Bên cạnh thúc đẩy mạnh đầu tư tư nhân, FDI và chuyển hóa các nguồn lực thành vốn thực hiện, Hà Nội cần tiếp tục phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.