Giữa làn sóng mở rộng của các thương hiệu thức ăn nhanh quốc tế, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường đóng góp nổi bật vào đà tăng trưởng của tập đoàn F&B hàng đầu Philippines.

VIỆT NAM DẪN DẮT ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với doanh số toàn hệ thống đạt 133 tỷ peso, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hợp nhất đạt 87,7 tỷ peso, tăng 14,9%, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 11%, đạt khoảng 5,75 tỷ peso.

Đà tăng trưởng của tập đoàn liên tục được cải thiện qua các quý, từ mức 10,3% trong quý 1 lên 14,2% trong quý 2 và 15,6% trong quý 3/2026.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh quốc tế đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt xa thị trường nội địa Philippines. Trong đó, Việt Nam và Bắc Mỹ là hai thị trường dẫn dắt đà tăng trưởng quốc tế của thương hiệu gà rán Jollibee.

Cụ thể, doanh số toàn hệ thống Jollibee tại Việt Nam trong quý 3/2026 tăng tới 50,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng trưởng 18,9% tại Bắc Mỹ. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong số các mảng kinh doanh được JFC đưa ra so sánh tại cuộc họp nhà đầu tư ngày 10/11.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số toàn hệ thống Jollibee tại Việt Nam đạt 11,2 tỷ peso, tăng khoảng 48% so với cùng kỳ năm trước. Mạng lưới kinh doanh của thương hiệu cũng được nâng lên 276 cửa hàng tính đến cuối tháng 9/2026.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống, hiệu quả kinh doanh tại các điểm bán hiện hữu cũng được cải thiện đáng kể. Doanh số tại các cửa hàng hiện hữu của Jollibee Việt Nam tăng 17,3% trong quý 3 và tăng 19,9% trong 9 tháng đầu năm.

Trước đó, vào tháng 4/2026, JFC công bố Jollibee trở thành thương hiệu nhà hàng phục vụ nhanh số một tại Việt Nam xét theo giá trị bán hàng năm 2025, căn cứ kết quả nghiên cứu Consumer Foodservice 2026 của Euromonitor International. Đáng chú ý, thương hiệu đến từ Philippines đạt được vị trí này ngay cả khi chưa sở hữu mạng lưới cửa hàng lớn nhất thị trường tại thời điểm đánh giá.

Tăng trưởng doanh số toàn hệ thống Jollibee trong quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước

Gia nhập Việt Nam từ năm 2005 với cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Jollibee đã dành hơn hai thập kỷ để mở rộng phạm vi kinh doanh, từ các đô thị lớn đến những thị trường cấp tỉnh. Hãng phát triển đa dạng mô hình điểm bán, bao gồm cửa hàng tại trung tâm thương mại, cửa hàng mặt phố và các điểm bán chú trọng dịch vụ giao hàng.

Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm gà rán truyền thống, Jollibee còn phát triển danh mục thực đơn phù hợp với khẩu vị người Việt, với những sản phẩm chủ lực như gà sốt cay, mì Ý và các suất cơm kết hợp gà rán.

Song song với hoạt động mở rộng mạng lưới, thương hiệu đẩy mạnh tiếp cận nhóm khách hàng trẻ. Riêng trong năm 2025, các chương trình tại trường học của Jollibee đã tiếp cận khoảng 1,5 triệu học sinh, sinh viên tại 676 trường. Thương hiệu cũng được Grab Việt Nam vinh danh là đối tác nhà hàng của năm 2025.

Theo ông Ernesto Tanmantiong, Tổng Giám đốc Jollibee Foods Corporation, Việt Nam là thị trường năng động và có tính cạnh tranh cao. Những kết quả đạt được gắn liền với việc tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng địa phương và chú trọng năng lực vận hành.

Sự tăng trưởng tại Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh JFC ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh bên ngoài Philippines. Đến cuối tháng 9/2026, tập đoàn sở hữu mạng lưới 10.943 cửa hàng thuộc nhiều thương hiệu trên toàn cầu, trong đó 7.413 cửa hàng nằm tại các thị trường quốc tế. Trong quý 3/2026, các thị trường quốc tế đã đóng góp 49,1% doanh số toàn hệ thống của JFC, gần tương đương với tỷ trọng 50,9% của thị trường nội địa Philippines.

CUỘC ĐUA KHÔNG CHỈ Ở SỐ LƯỢNG CỬA HÀNG

Sự bứt phá của Jollibee diễn ra trong bối cảnh thị trường thức ăn nhanh Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Philippines.

Theo dữ liệu của Euromonitor, quy mô thị trường thức ăn nhanh Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 22.390 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm trước. Trong khi đó, khảo sát của Q&Me công bố vào tháng 5/2025 ghi nhận 1.022 cửa hàng thức ăn nhanh thuộc phạm vi nghiên cứu, tăng gần 12% so với năm trước.

Trong nhiều năm, ba thương hiệu Jollibee, Lotteria và KFC liên tục cạnh tranh về độ phủ thương hiệu. Thống kê thị trường vào cuối năm 2025 ghi nhận Lotteria có khoảng 262 cửa hàng, Jollibee có 245 cửa hàng và KFC có khoảng 240 cửa hàng. Tuy nhiên, quy mô mạng lưới và hiệu quả kinh doanh của các chuỗi đang có sự phân hóa.

Gia nhập Việt Nam từ năm 1998, Lotteria từng có lợi thế đáng kể về số lượng cửa hàng, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm từ hamburger, gà rán đến cơm và các món ăn phù hợp với khẩu vị địa phương. Dù vậy, thời gian gần đây Lotteria Việt Nam ghi nhận khoản lỗ hơn 6,9 tỷ won, tương đương hơn 126 tỷ đồng trong năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp chuỗi thức ăn nhanh đến từ Hàn Quốc kinh doanh thua lỗ tại Việt Nam.

Trong khi đó, KFC, một trong những thương hiệu tiên phong đưa mô hình kinh doanh thức ăn nhanh quốc tế vào Việt Nam, vẫn duy trì sự hiện diện rộng khắp với danh mục sản phẩm trải dài từ các suất ăn cá nhân đến những phần ăn dành cho gia đình.

Hoạt động kinh doanh của KFC tại khu vực châu Á gần đây cũng thu hút sự chú ý khi Reuters đưa tin tập đoàn Uni-President Enterprises của Đài Loan (Trung Quốc) đang đàm phán mua lại Jardine Restaurant Group, đơn vị vận hành các chuỗi KFC và Pizza Hut tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Giá trị thương vụ dự kiến khoảng 400 triệu USD.

Bên cạnh ba thương hiệu có độ phủ lớn, những chuỗi thức ăn nhanh có quy mô nhỏ hơn cũng đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường. Cuộc cạnh tranh cũng đang mở rộng sang phân khúc thức ăn nhanh cao cấp. Thương hiệu burger nổi tiếng của Mỹ Shake Shack dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 12/2026, đồng thời đặt mục tiêu phát triển 15 cửa hàng đến năm 2035.

Sự xuất hiện của Shake Shack diễn ra trong thời điểm McDonald's cũng đang gia tăng độ phủ tại Việt Nam, với số lượng cửa hàng tăng từ 37 lên 46 trong năm 2025.

Không chỉ cạnh tranh về địa điểm kinh doanh, các thương hiệu thức ăn nhanh còn phải thích ứng với sự thay đổi trong ngân sách dành cho ăn uống của người tiêu dùng. Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 của iPOS.vn và Nestlé Professional, doanh thu toàn ngành F&B đạt khoảng 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoảng 43% cơ sở kinh doanh tham gia khảo sát ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Đáng chú ý, tỷ lệ người tiêu dùng chi dưới 50.000 đồng cho một bữa tối giảm từ 47,61% xuống còn 36,93%, trong khi tỷ lệ chi từ 71.000 đồng trở lên tăng từ 28,12% lên 38,76%.

Khoảng giá 51.000-70.000 đồng cho một bữa tối cũng đang trở thành vùng cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường ăn uống. Đây là khoảng giá mà nhiều thương hiệu thức ăn nhanh đang khai thác thông qua các suất ăn kết hợp gà rán, cơm, mì Ý, hamburger và đồ uống, cùng các chương trình ưu đãi trên ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến.

Các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình chuỗi tiếp tục chiếm phần lớn giá trị bán hàng trong phân khúc nhà hàng phục vụ hạn chế tại Việt Nam, với sự hiện diện mạnh mẽ của các thương hiệu quốc tế và mô hình nhượng quyền. Trong đó, phát triển dịch vụ giao hàng và đổi mới thực đơn là những nội dung được đơn vị nghiên cứu này đặc biệt lưu ý trong chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp.