Tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên phải gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô

Quang cảnh phiên họp sáng 31-10. Ảnh: CTV

Đoàn chủ tọa tại phiên họp. Ảnh: CTV

Khai thác không gian phát triển mới và liên kết vùng

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận xung quanh các nhóm vấn đề:

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường ngày 31-10. Ảnh: CTV

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các đại biểu thống nhất cao và đánh giá dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, năm 2026 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng việc hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm, làm rõ hơn về chất lượng tăng trưởng.

Về mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phải gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính; khắc phục tình trạng chậm giải ngân; có giải pháp thiết thực thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi, kinh tế cửa khẩu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tham dự phiên thảo luận tại hội trường ngày 31-10. Ảnh: CTV

Về ngân sách nhà nước, đối với công tác tài chính - ngân sách, Quốc hội lưu ý tiếp tục nâng cao chất lượng dự toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả chi ngân sách. Đối với dự toán năm 2027, cần làm rõ cơ sở dự báo, tính bền vững của nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh và xây dựng phương án điều hành ứng phó khi xảy ra hụt thu.

Trong lĩnh vực đầu tư công, các ý kiến đại biểu chỉ rõ sự cần thiết phải khắc phục triệt để tình trạng chậm giao vốn và chậm giải ngân; yêu cầu gắn tiến độ thực hiện với khối lượng hoàn thành, sớm đưa công trình vào sử dụng để phát huy hiệu quả khai thác.

Về tổng kết Nghị quyết số 66/2013/QH13 về dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe, các ý kiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả, tầm quan trọng chiến lược của toàn tuyến đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cần làm rõ các mốc thời gian hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác và quyết toán các đoạn còn lại, tuyệt đối đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Muốn tăng trưởng cao phải có vốn

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, để năm 2027 tăng tốc, chuyển các quyết sách thành kết quả thực chất, tham gia ý kiến thảo luận tại hội trường, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) cho rằng, muốn tăng trưởng cao phải có vốn; vốn là nguồn năng lượng cho sản xuất, kinh doanh. Trong khi nhu cầu dành cho hạ tầng, công trình lớn rất lớn, thì cũng cần bảo đảm cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tiếp cận vốn với lãi suất phù hợp để duy trì hoạt động và đầu tư phát triển.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại hội trường ngày 31-10. Ảnh: CTV

Việc tăng trưởng 2 con số không phải mục tiêu đơn thuần về tốc độ, mà gắn với yêu cầu đổi mới căn bản phương thức phát triển, để đất nước không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn mạnh lên thực chất và bền vững hơn. Quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng khả năng tích lũy, trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam và cuộc sống tốt hơn của người dân.

Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên. Nếu những khả năng này còn hạn chế, phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp.

Giáo dục là sự nghiệp trồng người, chính sách phải có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản và thực hiện nhất quán. Những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng của lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cùng với trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, cần coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân bằng phương pháp sinh động, gắn với trải nghiệm thực tế.

Trước những biến động phức tạp của thế giới, đại biểu cho rằng cần nâng cao năng lực dự báo, tự chủ và sức chống chịu; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ quy hoạch, đầu tư và tổ chức thực hiện. Ưu tiên bảo vệ hạ tầng trọng yếu, an ninh năng lượng, dữ liệu, không gian mạng; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại. Đối ngoại chủ động, linh hoạt, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; chuyển các cam kết hợp tác thành thị trường, công nghệ và nguồn lực phát triển cụ thể.