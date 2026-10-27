Tăng trưởng kinh tế: Thực tiễn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc

Đường lối phát triển kinh tế nhất quán

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nêu rõ: “Trung ương thống nhất đánh giá: trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, dù thế giới biến động nhanh, phức tạp, đất nước vẫn đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tăng trưởng GDP 9 tháng ở mức cao; các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách, đầu tư công, FDI, xuất nhập khẩu, du lịch tăng mạnh. Nhiều vướng mắc về thủ tục, dự án tồn đọng, hạ tầng được tháo gỡ; chuyển đổi số có bước tiến. An sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại là điểm sáng mang tầm quốc tế. Những kết quả đó khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng và tiềm năng của nền kinh tế, của đất nước”.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026. Ảnh: Du Ca

Đánh giá của người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho thấy những chuyển động tích cực của nền kinh tế trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời khẳng định sức chống chịu, khả năng thích ứng và tiềm năng phát triển của đất nước. Đằng sau các kết quả ấy là quá trình kiên trì đổi mới, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của các thành phần kinh tế và huy động ngày càng hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội.

Thực tế đã chứng minh, muốn giải phóng sức sản xuất, huy động các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phải phát huy thế mạnh của mọi thành phần kinh tế, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý, định hướng và điều tiết của Nhà nước. Đây là quá trình đổi mới tư duy kinh tế gắn với yêu cầu thực tiễn, được bổ sung, hoàn thiện qua từng giai đoạn phát triển.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước.

Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”, qua đó khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực này trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với hơn 940 nghìn doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng quan trọng trong đời sống kinh tế đất nước. Trong khi đó, Nghị quyết số 79-NQ/TW tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn và nắm giữ những nguồn lực chiến lược.

Đặt hai nghị quyết trong chỉnh thể đường lối phát triển kinh tế của Đảng, có thể thấy việc đề cao kinh tế nhà nước hoàn toàn không mâu thuẫn với chủ trương thúc đẩy kinh tế tư nhân. Kinh tế nhà nước cần phát huy hiệu quả trong những lĩnh vực nền tảng, chiến lược; kinh tế tư nhân được tạo điều kiện tham gia sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, qua đó cùng đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nguyên tắc trên đã được xác lập tại Điều 51 Hiến pháp năm 2013, theo đó nền kinh tế Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Như vậy, sự khác biệt về chức năng, vai trò không đồng nghĩa với khác biệt về địa vị pháp lý, càng không thể được diễn giải thành sự đối lập giữa các khu vực kinh tế.

Không thể xuyên tạc chủ trương bằng cách đánh tráo khái niệm

Một thủ đoạn thường gặp trong những luận điệu xuyên tạc chính sách kinh tế của Việt Nam là tách từng nội dung khỏi bối cảnh chung, sau đó cố tình diễn giải theo hướng đối lập. Với Nghị quyết số 68-NQ/TW, có ý kiến quy kết việc xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất đồng nghĩa với hạ thấp vai trò kinh tế nhà nước, thậm chí từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến Nghị quyết số 79-NQ/TW, những lập luận tương tự lại được đảo chiều, cho rằng khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ tạo đặc quyền, hạn chế không gian phát triển của khu vực tư nhân.

9 tháng, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Cấn Hưng

Điểm sai căn bản của cách lập luận này nằm ở việc cố tình đồng nhất vai trò kinh tế với đặc quyền pháp lý, rồi sử dụng sự đánh tráo đó để phủ nhận tính nhất quán của chủ trương. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật không có nghĩa mọi khu vực phải đảm nhiệm chức năng giống nhau; ngược lại, sự khác biệt về vai trò cũng không cho phép bất cứ chủ thể nào đứng ngoài các nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch.

Luận điệu cho rằng phát triển mạnh kinh tế tư nhân đồng nghĩa với từ bỏ vai trò của Nhà nước cũng là cách nhìn phiến diện. Sự phát triển của khu vực tư nhân giúp mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng suất và tăng sức cạnh tranh, trong khi Nhà nước vẫn thực hiện chức năng quản lý, điều tiết, bảo đảm các cân đối lớn và định hướng phát triển. Tương tự, khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không có nghĩa chấp nhận bao cấp kéo dài, quản trị kém hiệu quả hoặc dành lợi thế thiếu chính đáng cho doanh nghiệp nhà nước. Chính yêu cầu nâng cao hiệu quả, trách nhiệm giải trình và cạnh tranh bình đẳng đã được đặt ra trong đường lối phát triển khu vực này.

Đối với mục tiêu tăng trưởng cao, việc quy kết Nghị quyết số 168/NQ-CP về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là “ảo tưởng”, “chạy theo thành tích” cũng xuất phát từ sự đánh tráo giữa mục tiêu điều hành và kết quả thực hiện. Một chỉ tiêu được xác định để phấn đấu không thể bị coi như kết quả đã được công bố, càng không thể chỉ căn cứ vào mức độ tham vọng của mục tiêu để kết luận về tính đúng đắn của cả chính sách. Điều cần phân tích là cơ sở dự báo, các nguồn lực có thể huy động, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và chất lượng tổ chức thực hiện. Tính khả thi của mục tiêu phải được kiểm chứng bằng kết quả thực tế.

9 tháng năm 2026, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 11,02%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%. Hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm ngành bán buôn, bán lẻ tăng 9,85%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29% so với cùng kỳ năm trước.