Tăng trưởng hơn 31%, thị trường ô tô Việt Nam dẫn đầu nhóm ASEAN-6

Báo cáo Tổng quan thị trường ô tô ASEAN-6 lần thứ sáu do tổ chức kiểm toán và tư vấn thuế quốc tế PwC công bố cho thấy sự thay đổi lớn về cục diện thị trường giữa sáu quốc gia bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.

Trong nửa đầu năm 2026, toàn nhóm ASEAN-6 tiêu thụ khoảng 1,755 đến 1,76 triệu ô tô, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Việt Nam bất ngờ vượt qua Singapore để dẫn đầu toàn khu vực với mức tăng trưởng doanh số đạt 31,1%, tương đương khoảng 291.000 xe bán ra. Tốc độ này cao gần gấp ba lần mức tăng trưởng bình quân của cả khu vực.

Việt Nam vượt Singapore, tăng trưởng thị trường ô tô nhanh nhất ASEAN-6.

Các thị trường xếp sau lần lượt là Indonesia tăng 15,9%, Thái Lan tăng 15,1%, Singapore tăng 6,9% và Malaysia tăng 2,6%. Philippines là quốc gia duy nhất ghi nhận sự sụt giảm với mức giảm 6,1%. Trước đó, trong giai đoạn 2024 - 2025, Singapore liên tục giữ vị trí số một, còn Việt Nam đứng thứ hai với mức tăng trưởng đều trên 20%.

Dù dẫn đầu về tốc độ bứt phá, quy mô thị trường Việt Nam vẫn xếp thứ tư trong khu vực với 291.000 xe, đứng sau Indonesia với 437.000 xe, Thái Lan và Malaysia cùng đạt mức 385.000 xe. Thị trường Việt Nam hiện lớn hơn Philippines với 226.000 xe và Singapore với 31.000 xe.

Sự phân hóa tăng trưởng phản ánh sự khác biệt về sức mua, thị hiếu, hạ tầng và quy định tại từng quốc gia. Trên phạm vi toàn khu vực, nhóm xe điện hóa bao gồm xe thuần điện và xe hybrid chiếm 32% doanh số, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ 14% của năm 2024. Đáng chú ý, các thương hiệu Trung Quốc chiếm 47% doanh số xe điện hóa khu vực, trong khi VinFast dẫn đầu trong nhóm thương hiệu riêng lẻ, xếp trên BYD và Toyota.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng điện hóa đang tái định hình sức cạnh tranh. Lần đầu tiên số lượng xe điện hóa vượt qua xe động cơ đốt trong truyền thống, khi đạt khoảng 127.000 xe so với 118.000 xe động cơ đốt trong, chiếm 52% doanh số phân khúc ô tô chở người.

Động lực chính thúc đẩy sự chuyển dịch này đến từ nhu cầu lớn của các doanh nghiệp vận tải, đà tăng trưởng mạnh mẽ của dòng xe hybrid và sự xuất hiện của các mẫu xe có giá thành dễ tiếp cận. Doanh số xe hybrid tăng tới 83%, trở thành giải pháp chuyển tiếp thiết thực cho người tiêu dùng. Cùng với đó, các mẫu xe như VinFast VF3, VF5 đã mở rộng phân khúc SUV phổ thông, còn mẫu Limo Green hướng đến khách hàng đội xe đã trở thành ô tô bán chạy nhất giai đoạn này.

Về thị phần thương hiệu tại Việt Nam, VinFast giữ vị trí số một khi bàn giao 115.916 xe thuần điện, chiếm 91% phân khúc xe điện hóa và nắm gần 40% doanh số toàn thị trường. Các vị trí tiếp theo thuộc về Toyota với 35.410 xe, Hyundai với 25.069 xe, Mitsubishi với 21.653 xe và Ford với 21.232 xe. Xét trên toàn ASEAN-6, Toyota duy trì vị trí dẫn đầu toàn thị trường, theo sau là Perodua, VinFast, Mitsubishi và Honda.

Thị trường ô tô Việt Nam cũng chứng kiến nhu cầu xe nhập khẩu tăng 23%, trong đó Trung Quốc trở thành nguồn nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tính theo giá trị. Sự kiện Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam vào tháng 9/2026 tiếp tục cho thấy sức hút của thị trường, dù hãng chưa công bố kế hoạch vận hành cụ thể.

Đánh giá về bước ngoặt này, ông Mohammad Mudasser, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn Thương vụ - Chuyển đổi, PwC Việt Nam nhận định, thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, khi xe điện chuyển từ lựa chọn tiên phong sang giải pháp thiết thực của người tiêu dùng. Theo ông, vị thế dẫn đầu trong giai đoạn tiếp theo sẽ được quyết định bởi hạ tầng trạm sạc, giải pháp tài chính và dịch vụ hậu mãi nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững. Hiện hệ sinh thái của VinFast ghi nhận khoảng 150.000 cổng sạc trên cả nước, bên cạnh các đơn vị khác đang mở rộng đầu tư sạc công suất cao.

PwC dự báo trong cả năm 2026, Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 585.000 ô tô, tăng khoảng 8% so với mức 542.000 xe của năm 2025, gồm 492.000 ô tô chở người và 93.000 xe thương mại. Đến năm 2030, quy mô thị trường dự kiến đạt khoảng 735.000 xe mỗi năm, mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho các nhà sản xuất tiếp tục mở rộng dải sản phẩm và đầu tư hạ tầng phục vụ người dùng.