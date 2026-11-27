Chủ động khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng

Tại xã Bảo Thắng, thu hút đầu tư được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Thay vì chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách, địa phương chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư, nhất là nguồn vốn ngoài ngân sách.

Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết: “Thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn ngoài ngân sách, có ý nghĩa rất quan trọng. Xã đã phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch khu công nghiệp với diện tích 192 ha, tạo cơ sở để định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới”.

Bảo Thắng xác định thu hút đầu tư là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Việc chủ động chuẩn bị quy hoạch, quỹ đất cho thấy sự chuyển biến trong tư duy phát triển ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, đây mới là bước chuẩn bị ban đầu. Để biến tiềm năng thành nguồn lực tăng trưởng, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư, qua đó đưa các dự án sớm đi vào triển khai.

Đối với phường Cam Đường, chính quyền xác định phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch là động lực tăng trưởng chủ lực; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Phường Cam Đường xác định phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ là động lực tăng trưởng chủ lực.

Phường Cam Đường đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch các cụm công nghiệp; Khu công nghiệp Cam Đường được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Phát huy lợi thế từ hệ thống 5 chợ, siêu thị GO! và 712 cơ sở bán lẻ, doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 5.476 tỷ đồng. Cùng với 168 doanh nghiệp và 954 hộ kinh doanh thành lập mới, những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế tư nhân, thương mại và dịch vụ trong phát triển kinh tế địa phương.

Phường Cam Đường đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch các cụm công nghiệp.

Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô kinh tế, Cam Đường còn tạo dấu ấn trong đổi mới phương thức quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%, đưa phường trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ tiêu này. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98,77%.

Ông Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường cho biết: “Phường tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ‘5 tại chỗ’; nhân rộng chiến dịch ‘Người Cam Đường số’, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ‘Trợ lý Nhân dân’ trong hỗ trợ người dân và công tác quản lý, điều hành, nhằm cắt giảm tối đa thời gian, chi phí cho xã hội”.

Cam Đường là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến.

Thực tiễn Cam Đường cho thấy, đổi mới quản trị cũng là một nguồn lực phát triển. Khi thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính được cắt giảm, người dân và doanh nghiệp có thêm điều kiện tập trung cho sản xuất, kinh doanh.

Kiến tạo phát triển từ tiềm năng và nội lực địa phương

Nếu Bảo Thắng ưu tiên thu hút đầu tư, Cam Đường phát huy thế mạnh công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thì tại địa bàn vùng cao như Púng Luông, phát triển du lịch được xác định là hướng đi phù hợp để khai thác lợi thế bản địa, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sở hữu cảnh quan vùng lõi ruộng bậc thang, nổi bật là khu vực đồi Mâm Xôi, cùng những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, Púng Luông có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, đa dạng hóa sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông cho biết: “Thời gian tới, xã định hướng thu hút đầu tư vào các cơ sở lưu trú quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu, tạo điều kiện để du khách có thêm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú tại địa bàn”.

Khai thác tiềm năng từ du lịch và văn hóa bản địa được Púng Luông xác định là động lực tăng trưởng mới.

Định hướng này được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 06/01/2026 của Đảng ủy xã về thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030 và xây dựng Púng Luông trở thành xã du lịch giai đoạn 2025 - 2030. Bên cạnh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tiềm năng, bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch trên nền tảng số, địa phương chú trọng duy trì, phát triển các mô hình du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Từ thực tiễn Púng Luông có thể thấy, kiến tạo phát triển ở vùng cao không đơn thuần là thu hút những dự án quy mô lớn, mà còn là cách nhận diện đúng lợi thế, lựa chọn hướng đi phù hợp và huy động người dân cùng tham gia.

Nhận diện đúng lợi thế, lựa chọn hướng đi phù hợp là cách mà các địa phương vùng cao đang thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Từ những chuyển động ở cơ sở, yêu cầu đổi mới tư duy phát triển cũng đặt ra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở cấp tỉnh. Năm 2027, Trung ương giao Lào Cai mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%; tỉnh phấn đấu đạt 10,5%. Để hiện thực hóa quyết tâm này, bài toán đặt ra không chỉ là lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá, mà còn phải tính toán hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 14 (mở rộng) diễn ra vào cuối tháng 10/2026, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch năm 2027; hoàn chỉnh các phương án phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách; xác định các động lực, chỉ tiêu thành phần và nguồn lực thực hiện, làm rõ đóng góp của đầu tư tư nhân.

Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ xác lập chỉ tiêu sang tổ chức thực thi bằng các giải pháp cụ thể, với lộ trình rõ ràng và trách nhiệm được xác định cụ thể. Từ lựa chọn dự án ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đến cải thiện môi trường kinh doanh, khai thác lợi thế từng vùng, các nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm mỗi nguồn lực đều phát huy hiệu quả và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.

Trung ương giao Lào Cai mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%; tỉnh phấn đấu đạt 10,5%.

Tăng trưởng hai con số vì thế không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển chính là điều kiện để Lào Cai phát huy nội lực, khơi thông các nguồn lực xã hội và tạo nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Khi tư duy kiến tạo được chuyển hóa thành hành động cụ thể, nguồn lực được khơi thông và tiềm năng được phát huy đúng hướng, Lào Cai sẽ có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.