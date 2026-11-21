Các đại biểu tham dự họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Chiều 21-11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tăng trưởng cao phải đi đôi với củng cố nền tảng kinh tế

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết, tại Điều 1 về mục tiêu tổng quát của Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 được Quốc hội thông qua ngày 9-11-2026, Quốc hội xác định tập trung quyết liệt, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm cao nhằm tạo bước bứt phá trong năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Để xác định mục tiêu này, Quốc hội đã xem xét, đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhận diện rõ các dư địa phát triển cũng như những thách thức đặt ra đối với nền kinh tế.

Theo đại biểu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đạt được khá toàn diện. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng tích cực. Những động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được phát huy, góp phần tạo thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Cùng với đó, những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới.

Những kết quả này cho thấy chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất cũng như khả năng huy động, sử dụng nguồn lực trên phạm vi cả nước có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo lập không gian phát triển mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Tuy nhiên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến lưu ý, tăng trưởng cao không đồng nghĩa với nền tảng tăng trưởng đã thực sự vững chắc. Đầu tư tư nhân chưa có sự bứt phá tương xứng; sản xuất và xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI cũng như nguyên liệu nhập khẩu. Năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các áp lực đối với lạm phát, tỷ giá, lãi suất và những cân đối vĩ mô được dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là những yếu tố cần được tính toán hết sức thận trọng khi xác định mục tiêu và xây dựng giải pháp tăng trưởng.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, tại hội trường và việc tiếp thu, giải trình của Chính phủ, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, năm 2027 cần thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa đặt ra yêu cầu đối với Quốc hội và Chính phủ trong đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân phải là thước đo cuối cùng.

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật

Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trả lời tại họp báo. Ảnh: quochoi.vn

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho biết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật hiện hành trong hệ thống pháp luật là yêu cầu xuyên suốt, được quán triệt trong chủ trương của Đảng và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai và dự án Luật Kinh doanh bất động sản; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra dự án Luật Nhà ở. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với nhau, với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu hồ sơ, tổ chức khảo sát, trao đổi những vấn đề liên quan đến các dự án luật.

Đồng thời, các cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, chuyên gia và các đối tượng chịu tác động, qua đó hoàn thiện báo cáo thẩm tra và phối hợp với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh, trong các báo cáo thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội luôn yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật; thống nhất trong cách tiếp cận và xây dựng chính sách.

Trọng tâm rà soát là phân định rõ phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, điều kiện và thủ tục thực hiện dự án cũng như các giao dịch bất động sản. Việc rà soát không chỉ giới hạn trong ba dự án luật mà còn được thực hiện đồng bộ với các luật có liên quan như Luật Đấu thầu, Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Công chứng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các luật khác.

Đáng chú ý, yêu cầu đồng bộ không chỉ đặt ra đối với nội dung các quy định mà còn đối với thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật sau khi được Quốc hội thông qua. Tại các kết luận phiên họp cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn yêu cầu các cơ quan phối hợp rà soát, bảo đảm sự thống nhất về hiệu lực thi hành và các điều khoản chuyển tiếp; bảo đảm các nhóm quy định tương ứng được áp dụng thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã được xác lập, không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Trong thời gian giữa hai đợt họp của kỳ họp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp - cơ quan được Chính phủ giao chủ trì để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các dự án luật, trong đó có hai dự án luật được phóng viên đề cập.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại đợt họp giữa hai kỳ họp, các cơ quan của Chính phủ đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; đồng thời rà soát, hoàn thiện nội dung và kỹ thuật dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chỉ đạo của Đảng và tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Đại biểu Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trả lời tại họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của Quốc hội trong giám sát việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đại biểu Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, cần vừa thúc đẩy phát triển, ứng dụng AI trong các lĩnh vực của đời sống, vừa kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực, đặc biệt là những hệ lụy đối với thế hệ trẻ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, đây là vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm và cũng đã được các đại biểu Quốc hội trao đổi, chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp này. Qua đó, Quốc hội đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến định hướng phát triển, quản lý và ứng dụng AI.

Về vai trò của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến lĩnh vực này. Tinh thần xuyên suốt của các đạo luật là thúc đẩy phát triển công nghệ AI cùng các lĩnh vực công nghệ khác, từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là phát triển AI phục vụ con người, phục vụ sự phát triển của đất nước, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi lưu ý, bên cạnh những tác động tích cực, những ảnh hưởng tiêu cực của AI cần được đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, sự phát triển và ứng dụng công nghệ này cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng sử dụng AI cho người dùng, nhất là học sinh trong các nhà trường.

Đại biểu Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trả lời tại họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Đây là yêu cầu cần thiết nhằm giúp học sinh khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ, đồng thời hạn chế nguy cơ phụ thuộc vào AI, bảo đảm an toàn và bảo vệ năng lực tư duy, sáng tạo của các em.

Về định hướng giám sát của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, trên cơ sở định hướng giám sát chung, thời gian tới, các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sẽ tập trung vào vấn đề này.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội hiện được giao chủ trì giám sát việc thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong quá trình giám sát, Ủy ban sẽ quan tâm đến nội dung ứng dụng AI, từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị.