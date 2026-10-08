Tăng trưởng hai con số: Huy động sức mạnh tổng lực, tăng tốc về đích

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các Bộ ngành, địa phương. Ảnh: chinhphu.vn

Đột phá từ thể chế và phương thức quản trị

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng mới ở bước đầu, bên cạnh những điểm tích cực, sức bật ở các địa phương, khu vực doanh nghiệp chưa đồng đều và còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 rất thách thức, đòi hỏi sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tạo thay đổi về chất trong tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. “Đột phá tăng trưởng trước hết phải bắt đầu từ đột phá thể chế và thực thi”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần chuyển hóa chủ trương, nghị quyết thành những thay đổi có thể đo đếm được trong môi trường kinh doanh, năng lực quản trị địa phương và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Từ góc nhìn quốc tế, bà Mariam J. Sherman - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào - đánh giá, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi Nghị quyết số 19-NQ/TW xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Theo bà, cần chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá kết quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông minh.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho rằng, 2 năm qua đã tạo ra đột phá về thể chế, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo ông, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi mọi nguồn lực phải được khơi thông nhanh, bảo đảm cách hiểu thống nhất trên toàn quốc và đo lường thực thi bằng kết quả thực tế.

Phát huy sức bật từ địa phương, doanh nghiệp

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước với GRDP tăng 12,54% trong 9 tháng đầu năm. Ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh - cho biết địa phương tổ chức không gian phát triển đa cực, không dàn trải. Vân Đồn phát huy lợi thế kinh tế biển, Móng Cái là trung tâm thương mại biên giới và logistics, Quảng Yên phát triển công nghiệp công nghệ cao, còn đô thị Hạ Long là hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Quảng Ninh tập trung làm mới các động lực truyền thống và kiến tạo động lực mới dựa trên chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch; chuyển từ tư duy “đồng hành, tháo gỡ” sang “đồng kiến tạo”, đối thoại theo từng chuỗi giá trị và ngành hàng để xử lý điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Ánh đề xuất Trung ương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất hơn cho địa phương trong thí điểm các mô hình kinh tế mới, đi kèm trách nhiệm giải trình; xem tiêu chí “Xanh và Bền vững” là lăng kính trong các quyết định phân bổ nguồn lực…

Ở góc độ đóng góp của các tập đoàn đa quốc gia, ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam - khẳng định sự lớn mạnh của doanh nghiệp FDI phải đi liền với nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp địa phương, hướng tới hiện thực hóa tham vọng “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, lấy người nộp thuế làm trung tâm và dữ liệu làm tài sản chiến lược.

Tập trung cao độ cho quý IV

GDP quý III ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu năm 2026. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý IV cần tăng trưởng GDP trên 12,5%. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung cao độ cho các động lực tăng trưởng, trong đó trọng tâm là giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm, tháo gỡ dự án tồn đọng; phát triển thị trường trong nước, kích cầu, khai thác mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm; đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Các tỉnh, thành phố phải rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, xác định phần còn thiếu hụt để có giải pháp phù hợp trong quý IV. Các địa phương có quy mô kinh tế lớn phải khai thác mạnh hơn dư địa tăng trưởng, phát huy vai trò dẫn dắt; những địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu phải thực hiện ngay các giải pháp mạnh, cụ thể và hiệu quả.

9 tháng tăng trưởng GDP đạt hơn 9% nhưng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm; 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm. Tiêu dùng 9 tháng chưa đột phá, đầu tư của một số doanh nghiệp nhà nước lớn còn chậm; 7 Bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân. Cán cân thương mại 9 tháng vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm; chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ kỳ tháng 10 làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ cần được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa; điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, hướng vào sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm soát tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và đẩy nhanh xử lý nợ xấu.

Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí logistics; hoàn thành “100 ngày cao điểm” xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số và phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra bài toán không dễ dàng, đòi hỏi các Bộ, ngành và địa phương phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất. Với tinh thần quyết liệt và hành động đồng bộ, sự bứt phá trong quý IV không chỉ giúp hoàn thành mục tiêu kinh tế cả năm, mà còn tạo tiền đề đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn./.