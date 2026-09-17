Tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn để nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh

Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2026 của Bộ Tài chính sáng 17/9. Ảnh: Bộ Tài chính

Rà từng động lực tăng trưởng

Theo chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng một cách chi tiết. Việc đánh giá không chỉ dừng ở các chỉ tiêu tổng thể mà phải đi vào từng lĩnh vực, dự án và công trình để nhận diện rõ những phần việc chưa đạt tiến độ và có giải pháp xử lý.

Các nguồn lực từ đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng những chính sách thuộc lĩnh vực thuế, hải quan và tài chính tiếp tục là những nội dung cần tập trung trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đây cũng là yêu cầu gắn trực tiếp với khu vực sản xuất, kinh doanh. Nguồn lực chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng khi được chuyển hóa thành dự án, nhà máy, hạ tầng, việc làm và năng lực sản xuất mới. Vì vậy, cùng với huy động vốn, việc xử lý những điểm nghẽn cản trở quá trình đưa nguồn lực vào nền kinh tế trở thành một nhiệm vụ quan trọng.

Một trong những hướng đang được Bộ Tài chính triển khai là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính.

Rà soát 1.433 văn bản, dự kiến xử lý hơn 500 văn bản

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/6/2026, cơ quan này đã tổng hợp, rà soát 1.433 văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình rà soát có sự tham gia góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và các đối tượng chịu tác động của chính sách.

Kết quả sơ bộ cho thấy Bộ Tài chính dự kiến đề xuất bãi bỏ khoảng 260 văn bản; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới khoảng 270 văn bản. Việc xử lý hướng tới các yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Điểm đáng chú ý là việc xử lý không chờ đến khi hoàn tất toàn bộ cuộc tổng rà soát vào cuối năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, kết quả rà soát sơ bộ đã được sử dụng làm dữ liệu đầu vào trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật. Từ sau ngày 30/6, Bộ Tài chính đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền xử lý 10 nghị định và một quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tư pháp bãi bỏ 2 nghị định và 18 quyết định của Thủ tướng; đồng thời xây dựng các thông tư để bãi bỏ 108 văn bản cấp bộ trưởng.

Theo kế hoạch được công bố, phần lớn văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ dự kiến được tập trung xử lý trong giai đoạn 2026–2027; các văn bản thuộc thẩm quyền cấp bộ được định hướng xử lý ngay trong năm nay.

Việc rà soát số lượng lớn văn bản cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: tháo gỡ điểm nghẽn thể chế được đặt song hành với các giải pháp huy động và sử dụng nguồn lực.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết mục tiêu của quá trình rà soát là nhận diện các vướng mắc để hoàn thiện hệ thống văn bản theo nguyên tắc thống nhất, khả thi, đơn giản hóa và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Bộ Tài chính cũng yêu cầu những nội dung cần xử lý có thể được đưa ngay vào các văn bản đang xây dựng thay vì chờ kết thúc toàn bộ quá trình rà soát.