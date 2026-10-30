Tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Chiều 29/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2026, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận điều hành kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát còn chịu áp lực lớn; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao; tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn. Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 là tập trung phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chính phủ xác định, mục tiêu tổng quát là tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới của đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chính phủ tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cắt giảm triệt để thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, Chính phủ xác định phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia; tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia, phủ sóng 5G và thí điểm 6G. Tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học 2027 - 2028 và hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027.

Chính phủ cũng tập trung phát triển văn hóa, xã hội, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt năm APEC 2027. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm mỗi chủ trương khi đi vào thực tiễn đều tạo ra chuyển biến rõ nét.