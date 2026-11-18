Theo đề xuất của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhà ở xã hội sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền được bán lại theo giá thỏa thuận và người bán không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, người mua vẫn phải thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, không được mua bán tự do trên thị trường.