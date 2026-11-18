Tăng trưởng hai con số: Bài toán điều hành ở địa phương
Những cải cách mạnh mẽ về thể chế kinh doanh đang mở thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp. Điều được trông đợi tiếp theo là các chính sách sớm đi vào cuộc sống, được thực hiện thông suốt ở từng cấp chính quyền. Nâng cao năng lực điều hành của địa phương, chủ động tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực đầu tư vì thế là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-truong-hai-con-so-bai-toan-dieu-hanh-o-dia-phuong-246261118183730053.htm