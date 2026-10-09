Tăng trưởng GRDP 10,30%, Tây Ninh dẫn đầu khu vực phía Nam

Sáng 9/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND tỉnh và ông Huỳnh Cao Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh chủ trì buổi họp báo.

Công nghiệp, thương mại và đầu tư tiếp tục tăng trưởng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP địa phương ước tăng 10,30%, cao hơn kịch bản tăng trưởng 10,21% đề ra. Với kết quả này, Tây Ninh xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực phía Nam về tốc độ tăng trưởng.

Xét theo từng khu vực, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%; công nghiệp - xây dựng tăng 14%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 14,47%. Khu vực thương mại - dịch vụ tăng 8,49%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,02% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu tăng 13,89% đặt ra cho cả năm 2026.

Họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 174.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 27,044 tỷ USD, tăng 17,5%; trong đó, xuất khẩu đạt 15,542 tỷ USD, tăng 19%, còn nhập khẩu đạt 11,501 tỷ USD, tăng 15,6%.

Công tác phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư cũng ghi nhận nhiều kết quả. Tính đến ngày 24/9/2026, toàn tỉnh có 5.252 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 36.241 tỷ đồng, tăng 65%. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 1.391, tăng 27%, trong khi số doanh nghiệp giải thể đạt 733, tăng 71%.

Về đầu tư trong nước, Tây Ninh cấp mới 142 dự án với tổng vốn đăng ký 85.881 tỷ đồng. Đối với đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp mới 113 dự án, tổng vốn đăng ký 838,471 triệu USD. Lũy kế đến nay, địa phương có 2.152 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 27,16 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đại diện Sở Tài chính Tây Ninh thông tin tại họp báo.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Đến ngày 24/9/2026, tổng thu ngân sách đạt 51.925,031 tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán Trung ương giao và 94,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33%. Trong đó, thu nội địa đạt 45.737,909 tỷ đồng, tăng 36,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.065,8 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là hoạt động du lịch. Trong 9 tháng đầu năm, Tây Ninh ước đón 7,45 triệu lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ và đạt 74,5% kế hoạch năm.

Lượng khách quốc tế đạt khoảng 190.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 6.740 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ, tương đương 84,3% kế hoạch năm 2026. Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy các hoạt động dịch vụ của tỉnh.

Ông Huỳnh Cao Chánh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh phát biểu tại họp báo.

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế. Tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng so với cùng kỳ.

Một số công trình, dự án còn vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn lực triển khai. Ngoài ra, tình hình thế giới diễn biến khó lường, giá xăng dầu, nguyên vật liệu và thị trường biến động tiếp tục tạo áp lực đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 10–10,5%

Trong quý IV/2026, Tây Ninh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu của năm.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10–10,5%. Để thực hiện mục tiêu này, các sở, ngành và địa phương cần thường xuyên theo dõi tình hình tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý kịp thời, phát huy các động lực tăng trưởng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 25/9/2026, tỉnh đã phân bổ 36.470,619 tỷ đồng, giải ngân 18.858,166 tỷ đồng, đạt 51,71% kế hoạch tỉnh phân bổ và 60,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tây Ninh ước đón 7,45 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân và tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng triển khai tốt, bảo đảm đúng quy định.

Trong lĩnh vực tài chính, Tây Ninh phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt trên 10% so với kế hoạch; tăng cường các biện pháp chống thất thu, gian lận và trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời kịp thời xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được thúc đẩy gắn với hoàn thiện hạ tầng và hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn về thủ tục, pháp lý.

Tây Ninh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Các công trình giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4 TP.HCM, trục đường ĐT.827E, đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á và các tuyến giao thông động lực khác được tập trung triển khai theo tiến độ, góp phần tăng cường kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển.

Trong lĩnh vực nhà ở, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 13.500 căn nhà ở xã hội đến hết năm 2026.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã chủ động phối hợp, xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; tập trung giải quyết những điểm nghẽn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công.

Với các nhiệm vụ trọng tâm này, Tây Ninh hướng đến duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả các nguồn lực và phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.