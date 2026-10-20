Tăng trưởng Gia Lai đạt 8,03%, áp lực dồn vào quý IV

Chiều 20/10, UBND tỉnh Gia Lai công bố thông tin tình hình KT-XH của tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, kinh tế Gia Lai trong 9 tháng đầu năm 2026 có GRDP tăng trưởng đạt 8,03%, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ vai trò động lực tăng trưởng chính.

Tuy nhiên, mức tăng 8,03% chưa đạt kịch bản kỳ vọng của Gia Lai do ngành sản xuất và phân phối điện chỉ tăng 3,88% (điều kiện thủy văn không thuận lợi làm sản lượng thủy điện quý III giảm 25,16%, kéo giảm 1,35 điểm phần trăm GRDP quý III).

Gia Lai họp báo thông tin tình hình KT-XH trong 9 tháng đầu năm 2026

Công nghiệp và dịch vụ giữ vai trò động lực chính

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, thiên tai và áp lực chính sách thương mại, UBND tỉnh Gia Lai đã chủ động giao kịch bản tăng trưởng cụ thể đến từng đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Trong tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,03% có ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt mức bứt phá mạnh nhất khi tăng 10,37% (Ngành xây dựng tăng 12,82%, công nghiệp tăng 9,7%).

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 79 dự án công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn 16.683 tỷ đồng. Ngoài ra, thành lập mới 13 cụm công nghiệp (951 ha), thu hút 26 dự án mới (3.611 tỷ đồng), nâng tỷ lệ lấp đầy bình quân lên 82%.

Xếp thứ 2 là ngành dịch vụ của Gia Lai tăng 8,55%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 171.774,3 tỷ đồng (tăng 15,28%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.940 triệu USD (đạt 84% kế hoạch).

Du lịch là điểm sáng nổi bật nhờ các sự kiện lớn như Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Lễ hội Du lịch hè, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam...Các sự kiện đã đón 13,51 triệu lượt khách (tăng 25,0%), tổng thu đạt 29.210 tỷ đồng.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 9 tháng đầu năm của Gia Lai tăng 4,38% và tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ. Diện tích cây hàng năm đạt 452.184 ha (sản lượng trên 3,8 triệu tấn); sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 380.640 tấn (tăng 7,2%). Tỉnh đã phát triển được 497 mã số vùng trồng và 226 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Thông tin tại buổi họp báo, UBND tỉnh Gia Lai quyết tâm tăng trưởng trên 10%, đưa tốc độ tăng trưởng cả năm đạt khoảng 8,6% và hướng tới mục tiêu tối đa 10,2% trong 3 tháng cuối năm 2026.

Kinh tế Gia Lai trong 9 tháng đầu năm 2026 có GRDP tăng trưởng đạt 8,03%, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ vai trò động lực tăng trưởng chính.

Giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư

Công tác quản lý đầu tư phát triển được xác định là nhiệm vụ “trọng điểm của trọng điểm” trong chỉ đạo, điều hành của Gia Lai.

Tính đến ngày 30/9/2026, Gia Lai đã giải ngân 19.333 tỷ đồng vốn đầu tư công và thu hút 224 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 196,6 nghìn tỷ đồng. So với kế hoạch vốn ban đầu giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân thực tế đạt 138,00% (theo vốn Thủ tướng giao) và 145,58% (theo kế hoạch HĐND tỉnh giao).

Nhiều công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến ven biển ĐT.639...

Dấu ấn lớn nhất trong năm 2026 của Gia Lai là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh với hơn 800 doanh nghiệp tham gia, trao quyết định và ghi nhớ đầu tư cho 273 dự án với tổng vốn đăng ký gần 850.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh thu hút 224 dự án mới (tăng 55,56% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 196.588,74 tỷ đồng (gấp 2,52 lần cùng kỳ), trong đó có 7 dự án FDI (trên 156,7 triệu USD); Phát triển mới 2.879 doanh nghiệp với tổng vốn 41.685 tỷ đồng.

Thi đua 150 ngày đêm hoàn thiện Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát thuộc công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, điểm nghẽn lớn hiện nay là thu tiền sử dụng đất trên toàn tỉnh chỉ mới đạt 53,5% dự toán, dẫn đến khoảng 1.400 tỷ đồng khối lượng hoàn thành và gần 1.000 tỷ đồng tạm ứng giải phóng mặt bằng chưa thể thanh toán.

“Trong quý IV, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, vật liệu xây dựng, tổ chức đấu giá đất và kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn 2026”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành 2 cấp

Trong 9 tháng đầu năm, quản trị công thông qua mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá cán bộ bằng KPI và ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) được Gia Lai xem là nội dung then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tính đến hiện tại, Gia Lai đã cắt giảm 58 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển giao 135 Trạm Y tế về cấp xã quản lý, sắp xếp giảm 48,01% số thôn, tổ dân phố (còn 1.400 đơn vị).

Ngoài ra tỉnh này còn lập 11 Tổ công tác chuyên môn và tăng cường công chức, viên chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã từ 3 - 9 tháng trong các lĩnh vực phức tạp (đất đai, tài chính, xây dựng).

Trong công tác Quản lý cán bộ và Cải thiện môi trường đầu tư, Gia Lai chuyển đổi sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả đầu ra. Xây dựng danh mục sản phẩm chuẩn, vận hành Hệ thống đánh giá KPI từ tháng 7/2026 cho tất cả các cơ quan, đơn vị. Cam kết rút ngắn thời gian xử lý thủ tục dự án xuống còn tối đa 60 ngày (ngoài KCN) và 38 ngày (trong KCN).

Du lịch Gia Lai 9 tháng đầu năm 2026 đã đón 13,51 triệu lượt khách (tăng 25,0%), tổng thu đạt 29.210 tỷ đồng.

Về chuyển đổi số và khoa học công nghệ, hệ thống Trợ lý ảo AI phủ sóng 100% sở, ngành và 135 xã, phường; Phong trào “Bình dân AI học vụ” thu hút hơn 10.500 lượt người; ứng dụng iGiaLai đạt hơn 65.000 lượt cài đặt; Tổ chức thành công Hackathon Lượng tử Quốc tế 2026, thành lập Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung và triển khai Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung; 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở triển khai bệnh án điện tử, khởi tạo trên 843.000 Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

“Trong quý IV/2026, tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kết quả đánh giá KPI thực chất với phân loại cán bộ cuối năm, quyết tâm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn hạ tầng số để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.