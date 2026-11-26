Trích dẫn của Visual Capitalist cho biết, tăng trưởng GDP thực tế toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt 3,1%. Có 3 nền kinh tế đạt mức tăng trưởng hai chữ số là Guyana 22,3%, Đài Loan (Trung Quốc) 10,7% và Nam Sudan 10,5%. Việt Nam đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng với mức tăng trưởng dự báo 8,4%, xếp sau Ethiopia (9,2%) và Kyrgyzstan (9,0%).

Guyana đứng đầu với GDP tăng trưởng ước tính 22,3%, Việt Nam đứng thứ 6 với mức tăng trưởng 8,4%. Nguồn IMF, World Economic Outlook (Tháng 10/2026)

Ở nhóm các nền kinh tế lớn thuộc G20 và G7, Ấn Độ được dự báo tăng trưởng nhanh nhất nhóm G20 ở mức 7,0%, tiếp theo là Indonesia (5,1%) và Trung Quốc (4,5%). Toàn bộ 7 nền kinh tế G7 đều có dự báo tăng trưởng thấp hơn mức bình quân toàn cầu 3,1%. Mỹ dẫn đầu nhóm G7 ở mức 2,3% (xếp thứ 115 toàn cầu), tiếp đến là Đức và Anh cùng 1,3%, Canada (1,1%), Ý (0,8%), Nhật Bản (0,7%) và Pháp (0,4%), trong khi Tây Ban Nha đạt 2,5%.

Top 20 nước/vùng lãnh thổ tăng trưởng GDP 2026 (theo ước tính thực tế)

Nguồn: Visual Capitalist theo dữ liệu IMF, World Economic Outlook (Tháng 10/2026)

Ngược lại, nhóm nước xuất khẩu dầu khí vùng Vịnh chiếm một nửa trong số 14 nền kinh tế bị dự báo suy giảm GDP năm 2026 do gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz: Kuwait giảm sâu nhất (-16,7%), tiếp theo là Iraq (-16,0%), Qatar (-15,6%), Bahrain (-11,3%), Iran (-7,6%), UAE (-3,9%) và Ả Rập Xê Út (-3,3%), trong khi Oman tăng 4,1% nhờ tiếp cận trực tiếp vùng biển mở.