Tăng trưởng GDP cải thiện qua từng quý, 9 tháng tăng 9,01%

Điểm nổi bật nhất trong bức tranh tăng trưởng 9 tháng là sự bứt lên của khu vực công nghiệp và xây dựng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 11,02%, đóng góp 41,39% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%, đóng góp 33,85%; ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

Động lực của khu vực này đến từ nhiều hướng: các dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang sản xuất và xây dựng.

Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng trưởng tích cực. Ảnh minh họa.

9 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 661.800 tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn Trung ương đạt gần 97.000 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch năm và tăng 9,1%; vốn địa phương đạt 564.800 tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch và tăng 20,9%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9/2026 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, mức cao nhất của 9 tháng trong các năm từ 2022 đến nay.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%.

Đáng chú ý, tháng 9 ghi nhận xuất siêu 1,27 tỷ USD, sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, cán cân thương mại hàng hóa vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Theo TS Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, tốc độ tăng GDP đã được cải thiện qua từng quý, tăng từ 8,15% trong quý I lên 8,81% trong quý II và 9,95% trong quý III, đưa mức tăng 9 tháng lên 9,01%. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả năm vẫn còn nhiều thách thức.

Quý IV cần tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, duy trì năng lực sản xuất công nghiệp, củng cố đơn hàng xuất khẩu, kích thích sức mua trong nước, phát triển dịch vụ và du lịch, đồng thời kiểm soát lạm phát và các rủi ro từ bên ngoài.