Sau 12 năm, Trung Quốc một lần nữa đăng cai tổ chức Hội nghị APEC. Trong những thập kỷ qua, Trung Quốc đã vươn mình trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu, từ sản xuất tiên tiến và hạ tầng số đến công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.

Một thế hệ mới gồm các nhà đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức nghiên cứu đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, biến những ý tưởng thành các giải pháp ứng dụng trong thực tiễn với tốc độ chưa từng có.

Giờ đây, khi “thời khắc Thâm Quyến” của APEC đang mở ra, một câu hỏi về tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo đang thu hút sự quan tâm trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Vì sao là Trung Quốc?

Các đáp án cho câu hỏi này nằm trong một đoạn video quảng bá về năng lực đổi mới sáng tạo của Trung Quốc do tờ Nhân dân Nhật báo thực hiện. Hãy xem video để khám phá câu trả lời từ Trung Quốc./.