Trụ sở Ngân hàng Trung ương Israel tại Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Kinh tế Israel ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong năm 2026, với GDP bình quân đầu người trong giai đoạn tháng 1-9/2026 tăng 4,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cao tiếp tục là thách thức lớn, khiến mức cải thiện thu nhập và đời sống của người dân chưa thực sự tương xứng với kết quả tăng trưởng kinh tế.

Số liệu của Cục Thống kê Trung ương Israel (CBS) vừa công bố cho thấy, tiêu dùng bình quân đầu người của các hộ gia đình giai đoạn tháng 1-9/2026 tăng 2,6%. Đáng chú ý, chi tiêu cho hàng hóa lâu bền tăng 14,4%, trong khi tiêu dùng các mặt hàng không lâu bền khác chỉ tăng 1,44%.

Một trong những yếu tố hỗ trợ sức mua của người dân là lạm phát giảm, qua đó giúp tiền lương thực tế tăng lên. Tiền lương bình quân hàng tháng tại Israel trong 12 tháng tính đến tháng 9/2026 tăng 3,8%, đạt 14.156 shekel (khoảng 4.500 USD). Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 3,1%, trong khi lạm phát hàng năm trong tháng 10/2026 giảm xuống còn 1,1%, gần sát ngưỡng thấp nhất trong biên độ mục tiêu 1-3% của Ngân hàng Trung ương Israel.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 giảm 0,1% so với tháng trước đó, trái ngược mức tăng 0,5% của cùng kỳ năm 2025. Đồng shekel tăng giá cũng góp phần làm giảm chi phí hàng nhập khẩu. Theo phân tích, việc người Israel gia tăng đi du lịch nước ngoài sau khi các hạn chế đi lại liên quan đến chiến tranh được nới lỏng có thể đã chuyển một phần chi tiêu từ thị trường trong nước ra nước ngoài, qua đó góp phần giảm áp lực cầu tại một số lĩnh vực. Tuy nhiên, đây mới là nhận định về tác động kinh tế, chưa phải kết luận được xác nhận bằng số liệu thống kê riêng biệt.

Số liệu của CBS cho thấy giá thực phẩm (không tính rau quả) trong 12 tháng tính đến tháng 10/2026 giảm 0,3%; giá đồ nội thất và thiết bị gia dụng giảm 4,2%, trong khi giá quần áo và giày dép giảm 4,7%. Chi phí vận tải và thông tin liên lạc cũng giảm 1,6%. Ngược lại, giá dịch vụ nhà ở tăng 4,2%, trở thành yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức tăng giá chung. Chi phí bảo trì nhà ở tăng 1,5%, y tế tăng 1,1%, còn giáo dục và giải trí tăng 1,5%.

Đáng chú ý, chỉ số giá nhà ở trong CPI chủ yếu phản ánh chi phí thuê nhà thực tế và giá thuê ước tính đối với nhà do chủ sở hữu sử dụng, chứ không tính giá mua bất động sản. Trong khi đó, giá căn hộ để bán tại Israel giảm 1,5% trong năm qua. Chi phí nhà ở vẫn chịu sức ép từ nhu cầu cao đối với những căn hộ có phòng trú ẩn kiên cố, cũng như thiệt hại đối với nhà dân trong chiến tranh.

Về tăng trưởng, GDP của Israel trong quý III/2026 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu loại trừ một số điều chỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất ở nước ngoài của các doanh nghiệp có trụ sở tại Israel, trong đó có hoạt động của tập đoàn Nvidia, mức tăng trưởng ước khoảng 4%. Tiêu dùng tư nhân tăng 6,4%, trong khi sản lượng khu vực doanh nghiệp tăng 11,5%.

Dù vậy, khi tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Israel chỉ đạt khoảng 60.000 USD, xếp thứ 24 trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thấp hơn mức bình quân của tổ chức này. Điều này cho thấy vị thế kinh tế tương đối cao nếu xét theo GDP danh nghĩa chưa phản ánh đầy đủ sức mua thực tế của người dân.

Theo phân tích của giới chuyên gia kinh tế, thách thức đối với Chính phủ Israel trong thời gian tới là chuyển thành quả tăng trưởng thành mức sống dễ chịu hơn cho các hộ gia đình. Để đạt được điều này, Israel cần cải thiện cạnh tranh trên thị trường nội địa, nhất là trong sản xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa, nhằm giảm mặt bằng giá vốn vẫn ở mức cao so với thu nhập của người dân.