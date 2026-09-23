Tăng trưởng châu Á đang phát triển giảm tốc, rủi ro gia tăng

Chủ tịch ADB Masato Kanda cho biết, khu vực vẫn duy trì được khả năng chống chịu, nhưng rủi ro đang gia tăng. Hiện tượng El Niño mạnh lên, kéo theo tình trạng khô hạn hơn, đồng nghĩa với sản lượng thu hoạch thấp hơn và sản lượng thủy điện giảm, đẩy giá lương thực và năng lượng lên cao, đồng thời tác động nặng nề nhất đến những nhóm dễ bị tổn thương. Cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài và các rủi ro mới trên thị trường tài chính càng khiến việc các chính phủ chuẩn bị sẵn sàng và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhất trở nên quan trọng hơn.

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 9 năm 2026 được công bố hôm nay, ADB hạ dự báo lạm phát khu vực năm 2026 xuống 4,2%, từ mức 4,3% trong tháng 7, khi các biện pháp bình ổn giá phần nào bù đắp tác động của giá năng lượng vẫn ở mức cao. Dự báo lạm phát năm 2027 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 3,5%, so với 3,4% trong tháng 7. Các dự báo lạm phát đã điều chỉnh cho cả hai năm vẫn cao hơn mức 3% ghi nhận trong năm 2025.

(Ảnh minh họa)

ADO tháng 9 năm 2026 xác định hai rủi ro chính đối với triển vọng tăng trưởng và lạm phát của khu vực.

Thứ nhất là xung đột leo thang, đặc biệt là nguy cơ xung đột ở Trung Đông lan rộng và xung đột Nga–Ukraine leo thang, có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tiếp tục ở mức cao và biến động, đồng thời lan sang các hàng hóa khác.

Thứ hai là hiện tượng El Niño rất mạnh, được dự báo kéo dài đến hết quý I năm 2027, có thể làm tăng nhu cầu năng lượng và giảm sản lượng nông nghiệp, đẩy giá nhiên liệu và lương thực tăng. Sự điều chỉnh mạnh đối với định giá cổ phiếu liên quan đến AI, điều kiện tài chính thắt chặt và những bất định mới về chính sách thương mại là các rủi ro suy giảm khác.

Triển vọng tăng trưởng giữa các tiểu vùng có sự khác biệt. Kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026 đã giúp cải thiện nhẹ triển vọng của các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á, với dự báo tăng trưởng cho năm 2026 và 2027 lần lượt được nâng từ 4,6% và 4,8% lên 4,7% và 4,9%.

Triển vọng của các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không thay đổi.

Đối với Nam Á, dự báo tăng trưởng năm nay được điều chỉnh tăng lên 6,4% từ mức 6% trong tháng 7, nhờ đầu tư công mạnh mẽ và tăng trưởng xuất khẩu vững chắc tại Ấn Độ. Dự báo năm 2027 được hạ 0,2 điểm phần trăm xuống 6,5%, phản ánh các dự báo thấp hơn đối với Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ và Nepal trong bối cảnh các cú sốc liên quan đến thương mại, năng lượng và thời tiết.

Đối với khu vực Caucasus và Trung Á, cùng với Tây Á, dự báo cho cả hai năm được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống 3,7% và 4,1%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài yếu hơn dự kiến, đặc biệt tại Türkiye.

Các nền kinh tế ở Thái Bình Dương ghi nhận mức điều chỉnh giảm lớn nhất, với dự báo cho cả hai năm giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống 3% và 2,9%, do gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng và tác động dự kiến của El Niño đối với khai khoáng và nông nghiệp.