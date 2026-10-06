Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Động lực kép nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Ngày 5/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá - Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”.

Là diễn đàn đối thoại thường niên được tổ chức từ năm 2014, VCSF 2026 hướng tới kết nối các cơ quan hoạch định chính sách, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong nước, quốc tế và các chuyên gia để cùng trao đổi về những động lực, điều kiện và giải pháp giúp doanh nghiệp vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. VCSF 2026 có sự tham gia của gần 30 diễn giả, hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp và hàng nghìn lượt theo dõi trực tuyến trên các nền tảng truyền thông của VBCSD.

Năm 2026 mở ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung: tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô, mà ngày càng gắn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn.

Trong bối cảnh đó, chủ đề của Diễn đàn VCSF 2026 nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Tăng trưởng tạo nguồn lực cho chuyển đổi; trong khi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thực hành kinh doanh có trách nhiệm có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh, qua đó đóng góp tích cực cho nền tảng tăng trưởng xanh, mạnh và bền vững của quốc gia.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: “Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung. Một hành trình mà ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học công nghệ tạo động lực, và toàn xã hội cùng tham gia".

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững là một hành trình chung. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Chia sẻ thêm, ông Hùng cho biết VCCI, với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng thông qua thúc đẩy đối thoại chính sách; kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong nước và quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chia sẻ các mô hình kinh doanh bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị.

Trong Phiên toàn thể, các diễn giả tập trung làm rõ những vấn đề có tính nền tảng đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chia sẻ những thông tin cập nhật hữu ích về những định hướng, chính sách lớn gần đây của của Đảng, Nhà nước để đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững, đồng thời làm rõ vị trí và đóng góp của doanh nghiệp trong mô hình đó.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Đại diện của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đưa ra những phân tích và khuyến nghị liên quan tới thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tự cường, bền vững thông qua những trụ cột: nâng cao năng suất, tăng cường đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp trong nước thành chủ thể trung tâm, cải thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực.

Ở cấp độ địa phương, lãnh đạo Thành phố Quảng Ninh trao đổi về những kinh nghiệm cụ thể hóa mục tiêu phát triển quốc gia, tạo môi trường thuận lợi và phối hợp với doanh nghiệp để đưa các định hướng phát triển bền vững vào thực tiễn.

Đại diện khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chia sẻ tại Phiên toàn thể, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh: “Phát triển bền vững chỉ thực chất và bền lâu khi gắn liền với lợi ích kinh tế thiết thực của từng mắt xích trong chuỗi giá trị, từ nông dân, nhà máy, đến những doanh nghiệp cung ứng bao bì, nguyên liệu, logistics".

Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cũng nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, qua đó góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng, bao trùm và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

Chia sẻ chung góc nhìn đó, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao của HEINEKEN Việt Nam, Phó Chủ tịch VBCSD khẳng định:“Phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh, mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn trên hành trình ấy. Khi sự phát triển của chúng tôi góp phần nâng cao năng lực địa phương, hỗ trợ các đối tác cùng phát triển và mở ra nhiều cơ hội vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp, những giá trị này sẽ trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và chất lượng cao hơn”.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Đại diện cho khu vực doanh nghiệp trong nước, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất của Vinamilk chia sẻ: “Để đi từ chính sách đến hành động, điều quan trọng nhất là tạo ra những mô hình có thể đo lường được, kiểm chứng được và nhân rộng được. Vinamilk sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương, cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp để thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.”

Một điểm nhấn của Phiên toàn thể là Thảo luận cấp cao “Chính sách kết nối - Doanh nghiệp đồng hành: Hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững”. Với sự tham gia của đại diện Cục Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ; Tập đoàn Maersk; FPT Digital; SABECO và Tổ chức GIZ-Việt Nam, phiên thảo luận đã tạo cầu nối giữa góc nhìn của cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, từ đó góp phần nhận diện các ưu tiên hợp tác và những yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi, đồng thời trao đổi về những điều kiện cần thiết để nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững.

Thảo luận cấp cao “Chính sách kết nối - Doanh nghiệp đồng hành: Hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững”

Tổng kết Phiên toàn thể VCSF 2026, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh: “Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai lựa chọn tách rời, mà cần được triển khai trong cùng một hành trình chuyển đổi”.

Ông Vinh cũng chia sẻ, thông qua đối thoại giữa khu vực công và khu vực tư, VCSF 2026 kỳ vọng đã góp phần giúp các bên liên quan nhận diện những khoảng trống cần tiếp tục tháo gỡ về chính sách, môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính; đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận và thực tiễn có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển bền vững.

ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD: Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai lựa chọn tách rời, mà cần được triển khai trong cùng một hành trình chuyển đổi. (Ảnh: Quốc Tuấn)

Các nội dung, khuyến nghị từ Diễn đàn sẽ được VBCSD-VCCI tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững, đồng thời cũng là cơ sở để VBCSD-VCCI tiếp tục tổng hợp, kết nối và thúc đẩy các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chiều 5/10, chương trình Diễn đàn VCSF 2026 tiếp tục với phiên chuyên đề xoay quanh hai chủ đề trọng tâm: “Đổi mới sáng tạo: Bệ phóng cho phát triển bền vững doanh nghiệp” và “Tài chính xanh: Mở nguồn vốn mới cho doanh nghiệp chuyển đổi bền vững”.

Phiên chuyên đề “Đổi mới sáng tạo: Bệ phóng cho phát triển bền vững doanh nghiệp”

Qua hai chủ đề chuyên sâu, Diễn đàn đã tạo không gian để doanh nghiệp trao đổi về những vấn đề trực tiếp liên quan tới quá trình chuyển đổi, từ yêu cầu đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp đến nhu cầu về nguồn vốn cho các dự án và mô hình kinh doanh bền vững. Đây cũng là cơ hội kết nối doanh nghiệp với các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tài chính, qua đó thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các hướng hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.