Tăng trưởng bứt phá gắn với phát triển bền vững

Ngày 5/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 đã được tổ chức thành công với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá – Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”.

Năm 2026 mở ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung: Tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô, mà ngày càng gắn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn.

Trong bối cảnh đó, chủ đề của Diễn đàn VCSF 2026 nhấn mạnh mối quan hệ gắn kết giữa mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Tăng trưởng tạo nguồn lực cho chuyển đổi; trong khi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thực hành kinh doanh có trách nhiệm có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh, qua đó đóng góp tích cực cho nền tảng tăng trưởng xanh, mạnh và bền vững của quốc gia.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: “Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung. Một hành trình mà ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học công nghệ tạo động lực, và toàn xã hội cùng tham gia”.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại chương trình.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng cho rằng có bốn chuyển dịch lớn cần được thúc đẩy. Đó là chuyển từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang tăng trưởng dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp cần tìm cách tạo ra giá trị cao hơn từ lao động, vốn và nguyên liệu, qua đó tăng trưởng mà không gia tăng tương ứng áp lực lên tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chuyển tư duy từ coi chuyển đổi xanh là yêu cầu tuân thủ sang coi đó là động lực cạnh tranh; chuyển từ từng doanh nghiệp riêng lẻ sang liên kết và phát triển theo chuỗi giá trị; chuyển từ tư duy “doanh nghiệp thực hiện chính sách” sang “Nhà nước và doanh nghiệp đồng kiến tạo phát triển”.

VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng thông qua thúc đẩy đối thoại chính sách; kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong nước và quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chia sẻ các mô hình kinh doanh bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị.

Ở góc độ địa phương, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh cho biết, địa phương chủ động kiến tạo không gian phát triển bền vững, tối ưu hóa liên kết vùng và nâng cao sức chống chịu. Cùng với đó, Quảng Ninh xác định không thể đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá nếu tiếp tục dựa vào vốn, lao động giá rẻ hay thâm dụng tài nguyên.

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh” không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, mà là sự thay đổi căn bản về phương thức tạo ra tăng trưởng, từ khai thác lợi thế sẵn có sang nâng cao năng suất, hiệu quả và giá trị gia tăng, từ dựa nhiều vào tài nguyên sang dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các mô hình phát triển xanh, bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp chuyển mạnh từ "đồng hành, tháo gỡ" sang "đồng kiến tạo" – Lấy doanh nghiệp làm trung tâm và chủ thể của chuyển đổi bền vững.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD phát biểu tại chương trình.

Từ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ tại Phiên toàn thể, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh: “Phát triển bền vững chỉ thực chất và bền lâu khi gắn liền với lợi ích kinh tế thiết thực của từng mắt xích trong chuỗi giá trị, từ nông dân, nhà máy, đến những doanh nghiệp cung ứng bao bì, nguyên liệu, logistics”.

Thông qua VCSF 2026, ông Binu Jacob muốn chia sẻ một niềm tin mạnh mẽ rằng chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, qua đó góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng, bao trùm và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

Chia sẻ chung góc nhìn đó, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao của HEINEKEN Việt Nam, Phó Chủ tịch VBCSD khẳng định: “Với HEINEKEN Việt Nam, chúng tôi tin rằng không một doanh nghiệp nào có thể tăng trưởng độc lập. Phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh, mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn trên hành trình ấy. Khi sự phát triển của chúng tôi góp phần nâng cao năng lực địa phương, hỗ trợ các đối tác cùng phát triển và mở ra nhiều cơ hội vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp, những giá trị này sẽ trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và chất lượng cao hơn. Đó cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa tham vọng “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”, để cùng nhau phát triển và chung tay đưa Việt Nam vươn xa”.

Đại diện doanh nghiệp trong nước, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất của Vinamilk chia sẻ, để đi từ chính sách đến hành động, điều quan trọng nhất là tạo ra những mô hình có thể đo lường được, kiểm chứng được và nhân rộng được. Vinamilk sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương, cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp để thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Một điểm nhấn của Phiên toàn thể là Thảo luận cấp cao “Chính sách kết nối – Doanh nghiệp đồng hành: Hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững”. Với sự tham gia của đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); Tập đoàn Maersk; FPT Digital; SABECO và Tổ chức GIZ-Việt Nam.

Phiên thảo luận đã tạo cầu nối giữa góc nhìn của cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, từ đó góp phần nhận diện các ưu tiên hợp tác và những yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi, đồng thời trao đổi về những điều kiện cần thiết để nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững.

Phát biểu tổng kết Phiên toàn thể VCSF 2026, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD nhấn mạnh, tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai lựa chọn tách rời, mà cần được triển khai trong cùng một hành trình chuyển đổi. Thông qua đối thoại giữa khu vực công và khu vực tư, VCSF 2026 kỳ vọng đã góp phần giúp các bên liên quan nhận diện những khoảng trống cần tiếp tục tháo gỡ về chính sách, môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính; đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận và thực tiễn có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển bền vững.

Các nội dung, khuyến nghị từ Diễn đàn sẽ được VBCSD-VCCI tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững, đồng thời cũng là cơ sở để VBCSD-VCCI tiếp tục tổng hợp, kết nối và thúc đẩy các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.