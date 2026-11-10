Tăng trưởng 8,7% năm 2027 là thực chất, trách nhiệm và đúng nội lực

Thoạt nhìn vào bảng mục tiêu tăng trưởng của các địa phương cả nước trong năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Đồng Tháp là 8,7% - con số thấp nhất cả nước, có thể tạo ra cảm giác lo lắng về sự tụt hậu khi mà khí thế cả nước đang thi đua tăng trưởng đạt hai con số trở lên.

Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan và sâu sắc đây là một con số thực chất, trách nhiệm và phản ánh bài toán nội lực của một địa phương kinh tế nông nghiệp (nông, lâm, thủy sản) chiếm đến hơn 1/3 GRDP.

Thực tế, Đồng Tháp có tỷ trọng nông nghiệp chiếm khoảng 34% trong cơ cấu kinh tế - cao nhất cả nước, sau đó là Vĩnh Long 27% và TP. Cần Thơ 21%. Bản chất cốt lõi của nông nghiệp luôn có mức trần sinh học nhất định.

Để đạt mức tăng trưởng 10% năm với tỷ trọng nông nghiệp chiếm 1/3, đòi hỏi nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ mỗi loại phải tăng 10%.

Cứ cho là nông nghiệp của tỉnh tăng 5% (con số khá lý tưởng), thì công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ mỗi loại phải tăng trưởng 12,5% (giả sử tỷ trọng công nghiệp và tỷ trọng dịch vụ đều chiếm khoảng 1/3 cơ cấu GRDP).

Vì thế để đạt mức tăng trưởng 8,7% trong năm 2027 là một nỗ lực cực kỳ lớn đối với một tỉnh có một nền tảng nông nghiệp lớn đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến và kinh tế số.

Mặt khác, mục tiêu tăng trưởng 8,7% năm 2027 của tỉnh đã được tính toán rất kỹ bởi trong giai đoạn 2026 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã đặt ra các mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm (2026 - 2030) đạt từ 9%/năm trở lên.

Đến năm 2030 phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên (hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 4%/năm đến năm 2030, tập trung nâng cao giá trị nông sản qua liên kết tổ chức sản xuất.

Bên cạnh đó, xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2027 của tỉnh cũng phải căn cứ vào kết quả tăng trưởng đạt được trong năm 2026 (chỉ tiêu tăng trưởng 8,21%).

Như vậy, việc Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2027 ở mức 8,7% phản ánh một chiến lược chủ động, thực tế không chạy theo áp lực thành tích ngắn hạn, cho thấy tỉnh đã thể hiện sự dũng cảm khi nhìn thẳng vào sự thật khi nền kinh tế còn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp và chế biến xuất khẩu (thủy sản, lúa gạo).

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động và thiên tai, dịch bệnh phức tạp, việc đặt mục tiêu quá cao là thiếu khả thi. Thay vì cố gắng tăng trưởng bằng mọi giá, tỉnh chọn nhịp độ vừa phải, đúng thực lực để tập trung dọn dẹp các điểm nghẽn, nâng cao chuỗi giá trị nông sản và đầu tư vào hạ tầng cốt lõi.

Mục tiêu tăng trưởng trên giúp chính quyền tập trung nguồn lực vào các chỉ số nâng cao chất lượng sống của người dân như: Tỷ lệ việc làm, thu nhập thực tế, giảm nghèo bền vững và chỉ số cải cách hành chính (PAPI, PCI) vốn là thế mạnh của Đồng Tháp.

Đặt chỉ tiêu quá cao dễ dẫn đến việc dòng vốn bị đẩy vào các lĩnh vực đầu cơ kém bền vững gây hệ lụy dài hạn cho nền kinh tế tỉnh nhà.