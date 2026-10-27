Tăng trưởng '2 con số' tại Lâm Đồng: Không còn thời gian cho sự chờ đợi

Sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện nhôm Đắk Nông

Yêu cầu tăng trưởng và áp lực điều hành

Quý III/2026, GRDP của Lâm Đồng tăng 9,65%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành. Lũy kế 9 tháng toàn tỉnh tăng trưởng 8,51%. Kết quả này cao hơn hẳn mức 6,42% của cùng kỳ năm 2025 và tăng vượt bậc so với những quý trước của năm 2026.

Dù vậy, kết quả tăng trưởng trong 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản 0,69 điểm phần trăm. Đây chính là khoảng hụt mà quý cuối năm Lâm Đồng phải bù đắp.

Theo kịch bản Chính phủ ban hành, Lâm Đồng được giao mức tăng tối thiểu 12,88% trong quý IV/2026. Tuy nhiên, Lâm Đồng đang nỗ lực phấn đấu cao hơn.

Lĩnh vực đầu tư công đang đặt ra nhiều áp lực cho Lâm Đồng trong tăng trưởng để đóng góp vào GRDP

"Toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý IV/2026 đạt khoảng 13,5%. Lãnh đạo các ngành, địa phương chịu trách nhiệm đến cùng đối với kịch bản xây dựng và kết quả thực hiện", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu.

Theo kịch bản, tháng 11 Lâm Đồng phải tăng 12,43%, tháng 12 tăng 14,47%. Con số này đặt ra thách thức không nhỏ khi giải ngân đầu tư công của địa phương mới đạt hơn 57% kế hoạch. Nguồn thu từ đất còn thấp. Lãi suất ở mức cao và thiên tai diễn biến phức tạp.

Sau sắp xếp, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, hơn 3,9 triệu dân, 124 xã, phường, đặc khu. Trong đó, có khoảng 70 xã, phường thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo mục tiêu GRDP 10% phải thực hiện, không thể điều chỉnh theo hướng thấp hơn

Với một địa bàn rộng lớn như Lâm Đồng, để tăng 1 điểm phần trăm trong GRDP là con số rất lớn. Tuy nhiên, mục tiêu GRDP 10% phải thực hiện, không thể điều chỉnh theo hướng thấp hơn. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo, thời gian không còn chỗ cho sự chờ đợi. Đây là lúc hành động thay vì thảo luận giải pháp. Tinh thần "Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý" phải được quán triệt mạnh mẽ. Toàn tỉnh tăng cường làm thêm cả thứ bảy, chủ nhật để đáp ứng yêu cầu về tiến độ đề ra.

Ấn định rõ chỉ tiêu

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Lâm Đồng giao Sở Tài chính làm đầu mối cùng Thống kê tỉnh bóc tách kịch bản, phân bổ chỉ tiêu chi tiết cho từng ngành, từng xã, phường, đặc khu.

Việc điều hành chuyển từ "giao nhiệm vụ chung" sang "giao chỉ tiêu cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và rõ kết quả". Lĩnh vực nào hụt phải tìm dư địa ở lĩnh vực khác để bù.

Sản xuất công nghiệp tại các doanh nghiệp khu vực phía Tây Lâm Đồng

Về tăng trưởng "2 con số", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu: "Cần cụ thể từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, từng dự án, từng cơ sở sản xuất kinh doanh... Các đơn vị phải tính toán, lượng hóa lượng tiền, con số đóng góp vào GRDP".

Tại hội nghị trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu mới đây, nhiều địa phương chậm tiến độ đã phải giải trình. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương nhấn mạnh: "Có rất nhiều chỉ tiêu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, nguồn thu từ đất chưa đạt mốc 60% kế hoạch. Áp lực 40% còn lại rất lớn, trong khi chỉ còn hơn 60 ngày nữa là hết năm 2026".

Nông nghiệp là lĩnh vực đóng góp vào GRDP khá ổn định

Liên quan đến tăng tốc giải ngân, đóng góp vào tăng trưởng, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất, cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, chủ đầu tư bám sát từng công trình, cũng như phối hợp với Kho bạc Nhà nước khẩn trương nghiệm thu khối lượng để có kết quả giải ngân.

Nhiều tín hiệu từ các trụ cột tăng trưởng

Trong thời gian còn lại của năm 2026, để đạt mức tăng trưởng tối thiểu 12,88%, Lâm Đồng cần tập trung toàn lực để thực hiện. Địa phương nhìn vào những dư địa từ các trụ cột chính để khai thác dòng vốn.

Công nghiệp, xây dựng được xem là "đầu kéo" của tăng trưởng. Kịch bản đề ra trong quý IV/2026, lĩnh vực này phải tăng trên 21,58%. Riêng công nghiệp tăng 22,17%. Nếu đạt được con số này mới kéo theo tăng trưởng cả năm đạt kịch bản 13,06%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án Cầu Phước Cát, xã Đạ Tẻh 2 vào chiều 7/10

"Trong tháng 11, kịch bản toàn ngành phấn đấu tăng 21,57%, tháng 12 tăng 26,98%. Để đạt mức tăng trưởng này, dư địa nằm ở việc hỗ trợ Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông nâng công suất. Các dự án được tháo gỡ vướng mắc, nhất là lĩnh vực khoáng sản", Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út cho biết.

Liên quan đến giải pháp tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất, cần tăng công suất các nhà máy, dự án đang vận hành để tăng sản lượng... nhất là đối với các dự án điện gió để khơi thông dòng vốn.

Ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch, Lâm Đồng tin tưởng vào kết quả tăng trưởng với nhiều kỳ vọng mùa lễ hội cuối năm. Theo kịch bản đề ra, trong năm 2026, lĩnh vực này tăng mức 12,34%.

Du khách trải nghiệm du lịch trên đồi cát ở Bàu Trắng

Riêng quý IV/2026, toàn ngành được giao con số 19.55%. Để đạt kịch bản này, tháng 11 dịch vụ, du lịch cần tăng 19,2% và tháng 12 tăng 22,1%.

"Để đạt mục tiêu thu hút 25 triệu khách vào cuối năm 2026, đơn vị đang nỗ lực thực hiện tốt các sự kiện lớn. Trong đó, đơn vị tập trung vào Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, cùng chương trình kích cầu du lịch nội địa", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San cho biết.

Trong quý IV/2026, nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng 5,11%

Đối với lĩnh vực nông nghiệp vẫn đóng vai trò là bệ đỡ ổn định của tăng trưởng. Để tăng 5% trong năm 2026, trong quý IV, toàn ngành phải tăng trưởng 5,11%. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, ngành phấn đấu trên 5,25% để dự phòng rủi ro thiên tai, dịch bệnh.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Vụ cà phê được đẩy mạnh thu mua, chế biến, tiêu thụ. Mã số vùng trồng được mở rộng để đáp ứng quy định EUDR", ông Phan Nguyễn Hoàng Tân thông tin.

Có thể nói, với kịch bản được "may đo" chi tiết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng đang dồn toàn lực cho chặng nước rút.