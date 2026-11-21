Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 21/11, tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với 38 luật và 18 nghị quyết được thông qua; đồng thời tiến hành chất vấn và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác.

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 2 cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của Quốc hội trước yêu cầu phát triển của đất nước.

Các luật, nghị quyết được thông qua tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đồng thời hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý cũng như là động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề được các phóng viên quan tâm, đặt câu hỏi về mục tiêu tăng trưởng 2 con số; về giám sát thực hiện cam kết của trưởng ngành sau phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 2; quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo với học sinh...

Tăng trưởng hai con số phải đi cùng nâng cao năng suất

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2027, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 được Quốc hội thông qua ngày 7/11 đã xác định mục tiêu tổng quát là tập trung quyết liệt, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Đây là quyết tâm rất cao nhằm tạo bước đột phá trong năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 của cả nước. Để có căn cứ đưa ra mục tiêu tăng trưởng này, Quốc hội đã tiến hành xem xét trên cơ sở đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, cũng như làm rõ các dư địa phát triển và xác định các thách thức đặt ra đối với nền kinh tế.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, kinh tế-xã hội năm 2026 đạt kết quả khá toàn diện, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, thuộc nhóm cao trên thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng tích cực. Các động lực truyền thống tiếp tục được phát huy, tạo thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Vốn FDI thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Những chuyển biến về hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, những ứng dụng đưa vào trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang từng bước tạo ra nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới, cho thấy các bước chuyển tích cực của chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất, cũng như việc huy động, sử dụng nguồn lực trên phạm vi cả nước từng bước tạo lập không gian phát triển mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức như đầu tư tư nhân chưa bứt phá tương xứng; sản xuất, xuất khẩu phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và nguyên liệu nhập khẩu; năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế. Áp lực đối với lạm phát, tỷ giá, lãi suất và các cân đối vĩ mô cũng được dự báo tiếp tục gia tăng.

Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027 được đặt trong yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính, bảo đảm năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số vừa là quyết tâm phát triển vừa là yêu cầu của Quốc hội trong việc đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng, trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân sẽ phải là thước đo cuối cùng.

Giám sát đến cùng việc thực hiện cam kết sau chất vấn

Về việc giám sát thực hiện cam kết của trưởng ngành sau phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, trong Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 được Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định rõ các nội dung, thời hạn và chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện. Trọng tâm là các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ, phải bảo đảm thực hiện đúng lộ trình đã được Quốc hội đặt ra.

Trong phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết và nghị quyết về chất vấn, bảo đảm những vấn đề đã được đặt ra phải có chuyển biến thực tế.

Ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trả lời phóng viên. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về hoạt động giám sát tại Kỳ họp thứ 2, về cơ bản, các hình thức, phương pháp và cách thức thực hiện cũng có những điểm tương đồng với giám sát việc thực hiện nghị quyết chất vấn và giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Theo ông Hoàng Nam Hải, thời gian tới, Cơ sở dữ liệu giám sát sẽ đi vào hoạt động. Dự kiến khoảng đầu năm 2027, cơ sở dữ liệu này sẽ được đưa vào vận hành, cập nhật thường xuyên kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát để các cơ quan chức năng theo dõi và nhân dân giám sát.

Bên cạnh đó, Kết luận số 96 về định hướng hoạt động giám sát trọng tâm của Quốc hội và Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát cũng đặt ra một số yêu cầu tương đối mới. Mặc dù những nội dung này đã được quy định trong luật, nhưng văn bản của Đảng tiếp tục yêu cầu cụ thể hóa, làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát trong thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Đặc biệt, cần gắn việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát với trách nhiệm giải trình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng. Trường hợp không thực hiện, cần xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ vi phạm.

Theo ông Hoàng Nam Hải, qua theo dõi việc thực hiện các nghị quyết về chất vấn thời gian qua, chúng tôi nhận thấy về cơ bản, Chính phủ và các bộ, ngành đã thực hiện tốt các cam kết, lời hứa trước cử tri và nhân dân. Một số cam kết có tính chất dài hạn, chưa thể hoàn thành ngay, hiện vẫn đang được Chính phủ và các bộ, ngành triển khai quyết liệt và sẽ tiếp tục hoàn thành trong thời gian tới.

Với nhiệm vụ được giao, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp các cơ quan liên quan, tăng cường theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện. Các cơ quan sẽ báo cáo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, đánh giá. Đây cũng có thể là một trong những căn cứ để xem xét trách nhiệm và đánh giá đối với các bộ trưởng, trưởng ngành.

"Chúng tôi mong muốn rằng, với các cơ chế ràng buộc và quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, những lời hứa, cam kết tại các phiên chất vấn và các nội dung trong nghị quyết chất vấn tại Kỳ họp thứ hai cũng như các kỳ họp trước sẽ được thực hiện đúng hạn, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đã đề ra", ông Hoàng Nam Hải cho biết.

Kiểm soát AI để bảo vệ tư duy và sức sáng tạo của thế hệ trẻ

Một nội dung được các phóng viên quan tâm đặt câu hỏi tại buổi họp báo về vấn đề quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo với học sinh, làm thế nào vừa thúc đẩy phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực của đời sống, vừa hạn chế những tác động tiêu cực, nhất là những hệ lụy đối với thế hệ trẻ và lĩnh vực giáo dục.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi, chất vấn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ về vấn đề này. Qua đó có thể thấy rõ sự quan tâm của Quốc hội đối với việc phát triển và kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trả lời phóng viên báo chí. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chia sẻ về vai trò của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong giám sát việc thực hiện cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này, ông Tạ Đình Thi cho biết, sau khi ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan. Riêng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tham mưu, chủ trì thẩm tra khoảng 10 dự án luật trong lĩnh vực này tại Kỳ họp thứ 10.

Trong đó, Luật Trí tuệ nhân tạo được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Đây là đạo luật mới, hiện Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống đang triển khai để đưa luật vào cuộc sống.

Tinh thần xuyên suốt của luật là thúc đẩy phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác, hướng tới làm chủ công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người, phục vụ sự phát triển của đất nước, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn.

Bên cạnh những tác động tích cực, chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm đến những ảnh hưởng tiêu cực của trí tuệ nhân tạo. Ông Tạ Đình Thi cho biết, việc phát triển và ứng dụng công nghệ này cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch và tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng cho người sử dụng, nhất là học sinh trong nhà trường.

Luật cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Chương trình quốc gia về phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo, trong đó có yêu cầu xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng người học. Đối với học sinh, cần có những quy định và biện pháp kiểm soát phù hợp với từng lứa tuổi, bảo đảm an toàn, đồng thời bảo vệ năng lực tư duy và sáng tạo của các em.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ông Tạ Đình Thi cho biết, về định hướng giám sát, trên cơ sở định hướng chung và các kết luận của Bộ Chính trị, kế hoạch giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tập trung vào nội dung này trong thời gian tới.

"Ủy ban được giao chủ trì giám sát việc thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong quá trình giám sát, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sẽ đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị", ông Tạ Đình Thi nói.

Cùng với đó, Ủy ban tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết sau chất vấn của các trưởng ngành trong những lĩnh vực liên quan khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, đào tạo.