Tăng trưởng 2 con số, cần thêm kênh vốn dài hạn

Theo báo cáo “Thị trường vốn nợ Việt Nam” công bố ngày 8-10, FiinGroup nhận định thị trường vốn nợ đang có những chuyển biến nhanh chóng, với sự xuất hiện của các công cụ tài chính mới và sự mở rộng của nhóm nhà đầu tư tổ chức.

Dù tín dụng ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ đạo, nguồn vốn này khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng mới. Sự phát triển của trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững cùng các sản phẩm tài chính mới đang tạo thêm dư địa huy động vốn dài hạn.

Cơ cấu và quy mô thị trường vốn nợ Việt Nam. Ảnh: FiinGroup

Các quy định mới về phát hành trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu PPP cũng hướng tới kéo dài kỳ hạn vốn và tăng vai trò của xếp hạng tín nhiệm. Tuy nhiên, FiinGroup cho rằng tác động từ các cải cách này cần thời gian để tích lũy và phát huy hiệu quả.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của khu vực công ở mức cao, nguồn vốn quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng. Kế hoạch Việt Nam trở lại phát hành trái phiếu Chính phủ bằng USD được kỳ vọng thiết lập lại mức tham chiếu về chi phí vốn trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn một bậc so với mức đầu tư. Trong bối cảnh lãi suất USD còn cao, chi phí vốn của các tổ chức phát hành Việt Nam vẫn tương đối lớn.

Theo FiinGroup, mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư vào năm 2030 là động lực quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận và giảm chi phí nguồn vốn nước ngoài.

Hiện thị trường trái phiếu Chính phủ bằng nội tệ có quy mô tương đương hơn 19% GDP. Dù là nền tảng của thị trường trái phiếu, quy mô này vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực.

Thị trường còn hạn chế về chiều sâu do cơ sở nhà đầu tư chủ yếu là các tổ chức trong nước có xu hướng nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn. Vì vậy, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, tăng thanh khoản và phát triển thêm sản phẩm là yêu cầu quan trọng để thị trường phát triển bền vững.

Đáng chú ý, kế hoạch phát hành trái phiếu của các thành phố lớn đang từng bước hình thành phân khúc trái phiếu chính quyền địa phương, mở thêm kênh huy động vốn cho các dự án hạ tầng.

Trong chu kỳ tăng trưởng mới, việc phát triển thị trường vốn nợ sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, kéo dài kỳ hạn nguồn vốn và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế.