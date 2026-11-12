Tăng trưởng 10% năm 2027: Cần huy động 6–6,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo giải trình về một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó tập trung vào các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, huy động nguồn lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong đó, tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026; gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế và tiền thuê đất; thực hiện các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng xuống 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; giảm 2% giá điện.

Chính phủ cũng triển khai chính sách giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với cá nhân kinh doanh và giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo giải trình về một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự kiến, các chính sách miễn, giảm thuế khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.

Cùng với chính sách tài khóa, Chính phủ điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, giảm 1,5–2% lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%, trong bối cảnh giá xăng dầu và nguyên vật liệu trên thế giới tăng mạnh.

Về huy động nguồn lực phát triển, Thủ tướng cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 74,1% kế hoạch, tăng 217,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, với tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD.

Đặc biệt, Chính phủ tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đến hết tháng 10/2026, tổng cộng có 4.817 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng mức đầu tư trên 3,5 triệu tỷ đồng; trong đó 902 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026–2030.

HUY ĐỘNG 6–6,4 TRIỆU TỶ ĐỒNG, TẠO ĐỘT PHÁ VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

Về nhiệm vụ năm 2027, Thủ tướng cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 36–38% GDP, tương đương 6–6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27–29% tổng vốn đầu tư cần huy động.

Để bảo đảm nguồn lực, Chính phủ sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 9,1%; tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên; đồng thời huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, vay ODA, tín dụng ngân hàng và tăng đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn FDI; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn theo hướng hiện đại, khuyến khích thị trường trái phiếu doanh nghiệp; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Đáng chú ý, mục tiêu năm 2027 là thu hút khoảng 40–42 tỷ USD vốn FDI đăng ký, vốn thực hiện đạt 30–32 tỷ USD; huy động khoảng 950 nghìn tỷ đồng qua thị trường chứng khoán.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, Chính phủ sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước; đồng thời ưu tiên các lĩnh vực tạo đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; đẩy nhanh triển khai các dự án công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản chiến lược.

Đối với nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp; tăng cường liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ và xuất khẩu.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Chính phủ sẽ thúc đẩy du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; cắt giảm khâu trung gian và chi phí lưu thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công và hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường liên kết Nhà nước – doanh nghiệp – viện nghiên cứu, trường đại học.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và hình thành các ngành kinh tế mới.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu đánh giá hiệu quả chuyển đổi số bằng mức giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng phục vụ; khắc phục tình trạng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phân tán, thiếu liên thông, gây lãng phí.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ tiếp tục ưu tiên củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành linh hoạt chính sách thuế, lãi suất, tỷ giá; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu.

Chính phủ sẽ tăng cường công khai, minh bạch giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; xây dựng các kịch bản điều hành chủ động và giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương.

BẢO ĐẢM NGƯỜI DÂN ĐƯỢC THỤ HƯỞNG THÀNH QUẢ TĂNG TRƯỞNG

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng khẳng định Chính phủ nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong 10 tháng năm 2026, ngân sách đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội, đạt 72% dự toán năm.

Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở được điều chỉnh tăng 8%; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Chính phủ cũng mở rộng phạm vi áp dụng, nâng mức phụ cấp đối với nhân viên y tế và một số nhóm giáo viên.

Đối với giáo dục, một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông. Thủ tướng cho biết Chính phủ phấn đấu triển khai chính sách này trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028–2029, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Trong lĩnh vực y tế, khoảng 73,6 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 71%.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng nông thôn và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.