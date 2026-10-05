Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, 3 bị cáo lĩnh 32 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, rạng sáng 14/4/2026, tại căn nhà số 14, đường Động Thịnh 1, khu phố Hải Xuân 9, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 3 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người bị bắt giữ gồm Trần Thị Hẹ (SN 1969), Bùi Thị Hồng Vân (SN 1976, cùng trú tại phường Móng Cái 1) và Lương Bá Toàn (SN 1979, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh).

Khám xét nơi ở của Hẹ, cơ quan chức năng thu giữ nhiều mẫu vật nghi là ma túy. Kết quả giám định xác định các mẫu vật có Methamphetamine, Ketamine và MDMA, tổng khối lượng 21,382 gam.

Hẹ khai nhận cất giấu số ma túy trên để sử dụng. Cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi tổ chức cho nhau sử dụng trái phép chất ma túy.

Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hẹ tổng mức án 17 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.