Tàng trữ ma túy, thanh niên lãnh 3 năm tù

Bị cáo Đào Minh Vĩ tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 20/6, Đào Minh Vĩ điện thoại cho người tên Tín (chưa rõ nhân thân) ở ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng (An Giang) để mua ma túy với số tiền 500.000 đồng. Sau đó, Tín hẹn Vĩ đến khu vực gần nhà Tín để lấy một bịch ma túy.

Sau khi lấy được ma túy, Vĩ mang về nhà chia ra làm 2 phần, một phần Vĩ sử dung, phần còn lại Vĩ mang đi cất giấu trong nhà.

Đến khoảng 11 giờ ngày 21/6, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Vĩnh Thuận mời Vĩ lên làm việc và tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể của Vĩ. Kết quả cho thấy Vĩ dương tính với chất ma túy, loại Methamphetamine.

Công an xã Vĩnh Thuận tiến hành thu giữ số ma túy Vĩ cất giấu, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để xử lý theo quy định.