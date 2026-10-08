Tàng trữ hơn 0,4gram ma túy, lãnh án 5 năm tù
Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Viết Thành (54 tuổi, ở phường Phước Tân) 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo nội dung vụ án: Thành là người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 22-12-2025, Thành thuê xe ôm chở đi mua 1 gói ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch tại phường Trấn Biên với giá 300 ngàn đồng. Sau khi mua được ma túy, Thành vào thuê phòng tại nhà nghỉ K.A. (phường Trấn Biên) lấy một phần ma túy để sử dụng, phần còn lại Thành để trên bàn uống nước rồi đi ngủ.
Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhà nghỉ K.A. thì phát hiện, bắt quả tang Thành có hành vi tàng trữ ma túy.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/tang-tru-hon-04gram-ma-tuy-lanh-an-5-nam-tu-3e468a6/