Tăng trợ lực cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thêm những trợ lực để ổn định và phát triển bền vững. Ảnh: Quang Vinh

Kết quả điều tra xu hướng sản xuất, kinh doanh hằng quý của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) trên hơn 6.000 doanh nghiệp (DN) công nghiệp chế biến, chế tạo và hơn 5.800 DN xây dựng tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy tinh thần lạc quan và kỳ vọng tăng tốc khá rõ nét. Có 85,6% DN dự báo đơn đặt hàng mới quý IV tăng hoặc giữ nguyên; 85% dự báo đơn hàng xuất khẩu tăng hoặc giữ nguyên. Trong khi đó, 90,2% DN dự kiến sử dụng lao động tăng hoặc giữ nguyên trong quý cuối năm.

Bên cạnh các kỳ vọng tăng trưởng vẫn đi kèm những điểm nghẽn đáng kể về chi phí và dòng tiền.

Có tới 94,7% DN chế biến, chế tạo và 65% DN xây dựng lo ngại chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Trong lĩnh vực xây dựng, 25,5% DN cho biết gặp khó khăn do nợ đọng xây dựng cơ bản, trong khi chỉ 30,5% tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi.

Đây là khoảng cách giữa kỳ vọng và khả năng hiện thực hóa tăng trưởng mà DN đang phải đối mặt trong quý IV.

Ông Võ Quang Hà - Chủ tịch Hội Gỗ Xây dựng TPHCM (SAWA), Chủ tịch HĐQT Tavico Group, cho rằng thị trường nội địa không thể phát triển theo cách “làm nhanh, bán gấp”. Muốn đứng được lâu dài, DN phải đầu tư vào thương hiệu, thiết kế và đổi mới sản phẩm, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Trong bối cảnh yêu cầu công nghệ, tiêu chuẩn thị trường và sức ép cạnh tranh ngày càng cao, DN cần một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo tốt hơn.

Để tiếp sức DN, nhiều chính sách cũng đã được ban hành. Chẳng hạn chính sách giảm thuế thu nhập tiếp tục bổ sung nguồn lực cho khu vực kinh doanh quy mô nhỏ. Nghị quyết số 43/2026/QH16, được Quốc hội thông qua ngày 24/8, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong các kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

DN, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp trong hai kỳ tính thuế này, theo điều kiện của nghị quyết. Trường hợp đang hưởng ưu đãi, mức giảm được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi...

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới, chất lượng thực thi của bộ máy chính quyền địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng. Những thay đổi về thủ tục hành chính thời gian qua cũng đã được DN cảm nhận. Tỷ lệ DN hài lòng về thủ tục hành chính tăng lên, đặc biệt cùng với quá trình thực hiện thủ tục trực tuyến.

Dù vậy, theo ông Tuấn, khoảng cách từ chính sách đến thực thi vẫn cần tiếp tục thu hẹp. “Thủ tục hành chính vẫn là một điểm nghẽn để dòng vốn có thể chảy nhanh hơn vào nền kinh tế. Nhiều nhà đầu tư, DN còn sốt ruột khi chủ trương, chính sách đã thông thoáng nhưng quá trình thực hiện thủ tục tại khá nhiều địa phương vẫn chậm; tỷ lệ DN gặp khó khăn, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính còn cao” – ông Tuấn chia sẻ đồng thời cho rằng, trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng cuối năm, để tạo thêm động lực cho tăng trưởng, yêu cầu rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến kết quả càng trở nên cấp thiết. Trong quý IV/2026, các địa phương cần chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả thực thi, chủ động tháo gỡ vướng mắc, phát huy không gian phát triển mới.