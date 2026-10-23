Thực hiện Luật Công an nhân dân, Luật nghĩa vụ quân sự, Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 và chủ trương của Bộ Công an về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2027, Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, nhằm bổ sung nguồn nhân lực, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.