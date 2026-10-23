Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội (ASXH), hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm thiết thực không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người dân mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.