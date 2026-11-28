Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 388/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6-10-2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Theo nghị định, từ ngày 1-12-2026, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện là 540.000 đồng/tháng, như vậy, mức trợ cấp mới là 1,08 triệu đồng/tháng.

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Nghị định cũng sửa đổi quy trình giải quyết chế độ trợ cấp một lần và hằng tháng. Theo đó, người đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân trong trường hợp người đó đã chết nộp một bộ hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nếu giấy tờ kèm bản khai đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc chuyên ngành, được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan giải quyết không yêu cầu người dân cung cấp hoặc nộp lại. Hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1-12-2026 tiếp tục được giải quyết theo quy định cũ.

Nghị định cũng nêu rõ: Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam mất từ ngày 20-11-2017 đến trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần và không còn lưu giữ giấy tờ để giải quyết chế độ trợ cấp mai táng quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP thì thân nhân được lập hồ sơ đề nghị xem xét hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.