Tăng trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên háo hức trải nghiệm nghề nghiệp. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 30-9, tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội diễn ra Ngày hội K-Beauty Show 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh phổ thông và sinh viên cao đẳng, đại học.

Chương trình có sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp với 15 gian hàng - nơi học sinh, sinh viên có thể trực tiếp tìm hiểu thông tin về ngành nghề, trao đổi với doanh nghiệp và trải nghiệm thực tế.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, K-Beauty Show 2026 không đơn thuần là chương trình trình diễn hay giới thiệu các xu hướng làm đẹp, mà hướng tới trở thành không gian giao lưu chuyên môn, chia sẻ tri thức, trải nghiệm kỹ năng và kết nối giữa đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.

Phần trình diễn kỹ năng nghề của chuyên gia. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày hội giúp học sinh, sinh viên trực tiếp giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia; tiếp cận những xu hướng, kỹ thuật và công nghệ mới thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, thực hành chuyên môn. Các khu vực trưng bày với sự tham gia của doanh nghiệp, nhãn hàng và đơn vị đồng hành cũng giúp người học tìm hiểu sản phẩm, thiết bị, công nghệ, đồng thời có thêm góc nhìn trực quan về hoạt động nghề nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động.

“Những hoạt động đó không chỉ là cơ hội để sinh viên được tiếp cận những kỹ thuật và công nghệ mới, mà quan trọng hơn giúp các em hiểu rằng nghề nghiệp luôn vận động và thay đổi; muốn phát triển với nghề, người học phải không ngừng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, làm chủ công nghệ và hình thành tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp”, ông Trần Việt Hùng nói.

Theo ông Trần Việt Hùng, đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Nhà trường không chỉ đào tạo để người học biết nghề, mà hướng tới giúp các em làm được nghề, làm tốt nghề và có khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ cũng như những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Một nội dung đáng chú ý của Ngày hội là tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia, cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội xác định hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế là một trong những nguồn lực trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Ký kết biên bản hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp. Ảnh: Lê Nguyễn

Thông qua hợp tác, nhà trường có thêm điều kiện cập nhật chương trình, phương pháp và công nghệ đào tạo; đội ngũ giáo viên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn; học sinh, sinh viên được tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế, công nghệ mới và những yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, thị trường lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội và CCLIM Global Beauty & Education ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Nhà trường kỳ vọng từ sự khởi đầu này, hai bên từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, chia sẻ, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức đào tạo và trải nghiệm nghề nghiệp.

Ông Yang Tea Kyung, Tổng Giám đốc CCLIM Global Beauty & Education cho rằng, trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, đào tạo không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết. Người học cần được trực tiếp quan sát, trải nghiệm, thực hành, tiếp cận kỹ thuật mới và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong nghề.

Ông Yang Tea Kyung kỳ vọng những trải nghiệm tại Ngày hội giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức, cảm hứng và định hướng mới cho việc học tập, nghề nghiệp; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. CCLIM mong muốn trở thành cầu nối giữa hai nước, đưa kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế của Hàn Quốc đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam, tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển trong môi trường quốc tế.

Học sinh, sinh viên trực tiếp trải nghiệm tại các gian hàng. Ảnh: Lê Nguyễn

Tại Ngày hội, học sinh, sinh viên được trực tiếp xem các chuyên gia trình diễn kỹ thuật làm đẹp, giao lưu, tìm hiểu sản phẩm, thiết bị, công nghệ tại các gian hàng, từ đó có thêm trải nghiệm thực tế và góc nhìn cụ thể hơn về nghề nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp.