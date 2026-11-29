Mở rộng phạm vi tuyên truyền, giáo dục

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt cho biết, Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong tổng thể nhiệm vụ đó, ngành Giáo dục có trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, hình thành kỹ năng phòng ngừa và xây dựng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Trần Văn Đạt phát biểu khai mạc hội thi.

Trong năm 2026, Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho các nhóm đối tượng trong toàn ngành, bao gồm: học sinh phổ thông; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phó Vụ trưởng Trần Văn Đạt nhận định, phòng, chống ma túy trong môi trường giáo dục không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của một cấp học, một cơ sở giáo dục hay một nhóm đối tượng, mà phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có sự kết nối và phối hợp đồng bộ trong toàn ngành.

“Mỗi hoạt động, mỗi hội thi góp phần tạo nên sự chuyển biến thực chất về nhận thức, thái độ, kỹ năng và hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không ma túy”, ông Trần Văn Đạt cho biết.

Theo Phó Vụ trưởng Trần Văn Đạt, hội thi không chỉ đánh giá kiến thức pháp luật mà còn hướng tới đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn quản lý, giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy tại nhà trường, phù hợp với từng độ tuổi, từng cấp học.

Trong đó, đối với học sinh tiểu học, cần chú trọng hình thành nhận thức ban đầu về hành vi an toàn, kỹ năng nhận biết và tránh xa những nguy cơ không phù hợp.

Đối với học sinh THCS, cần tăng cường giáo dục kỹ năng từ chối, kỹ năng ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và các tác động từ môi trường mạng. Đối với học sinh trung học phổ thông, cần chú trọng nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, năng lực nhận diện các thủ đoạn lôi kéo và khả năng chủ động phòng tránh những nguy cơ liên quan đến ma túy.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giảng dạy

Chia sẻ tại khai mạc hội thi PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ nhận định, trong bối cảnh hiện nay, hội thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội thi trở thành diễn đàn chuyên môn sâu rộng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông – những người trực tiếp đứng lớp và gần gũi nhất với các em học sinh.

PGS.TS Ngô Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ thông tin tại hội thi.

Hội thi khuyến khích sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường trải nghiệm, xử lý tình huống, ứng dụng công nghệ và học liệu số.

Thông qua hội thi, ngành Giáo dục sẽ phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử mẫu mực, giàu tính thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, "nói không với ma túy" trên phạm vi toàn quốc.

Học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý tham dự thôi thi.

Được phát động từ ngày 31/8/2026, với hai vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc, để hội thi đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời tạo ra những chuyển biến thiết thực trong công tác phòng, chống ma túy của ngành Giáo dục trong giai đoạn 2026 - 2030, Ban Tổ chức đề nghị Ban Giám khảo phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; đánh giá các bài dự thi theo đúng Thể lệ, bảo đảm khách quan, công tâm, minh bạch; chú trọng cả kiến thức pháp luật, chất lượng chuyên môn, tính sáng tạo và khả năng vận dụng vào thực tiễn giáo dục.

Thí sinh trình bày bài dự thi tại hội thi.

Đối với các thí sinh, cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, sáng tạo và tâm huyết của người làm công tác giáo dục, thể hiện vai trò và đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.