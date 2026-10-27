Tăng trách nhiệm địa phương trong bảo vệ hành lang bờ biển

Đây là nội dung đáng chú ý trong Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Quảng Ninh về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026, thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022.

Theo quy định, chính quyền địa phương phải niêm yết công khai bản đồ ranh giới tại trụ sở và khu vực được thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; kiểm tra các hoạt động trong phạm vi hành lang, kịp thời báo cáo vi phạm về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bảo vệ hành lang bờ biển góp phần gìn giữ cảnh quan tự nhiên và bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân.

Các địa phương có trách nhiệm đề xuất điều chỉnh danh mục khu vực phải thiết lập hành lang và ranh giới hành lang theo quy định.

Trường hợp mốc giới ngoài thực địa không còn phù hợp với bản đồ đã được phê duyệt, địa phương phải báo cáo, kiểm tra và xử lý.

Hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Quảng Ninh được xác lập bởi 422 mốc. Đây là dải đất ven biển được thiết lập tại những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên; giảm thiểu sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân.

Quy định nghiêm cấm việc dịch chuyển vị trí mốc giới trái phép, phá hoại hoặc làm hư hỏng mốc giới. Các cơ quan chức năng phải kiểm tra hiện trạng mốc định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, kịp thời lập phương án khôi phục khi có hư hỏng.

Trong thời gian chưa hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa, bản đồ ranh giới đã được phê duyệt được sử dụng làm căn cứ pháp lý để quản lý.

Toàn bộ bản đồ ranh giới và mốc giới phải được số hóa, chuẩn hóa dữ liệu không gian địa lý, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ quản lý chuyên ngành và nghiên cứu khoa học.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối chủ trì tổ chức cắm mốc, lưu trữ hồ sơ, tích hợp dữ liệu và thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Sở đồng thời tham mưu UBND thành phố điều chỉnh danh mục, ranh giới hành lang khi có biến động thực tế.

Đối với quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành có phạm vi liên quan đến hành lang bảo vệ bờ biển, cơ quan lập hoặc điều chỉnh phải rà soát, đối chiếu với danh mục hoạt động bị nghiêm cấm hoặc hạn chế; lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.