Tăng trách nhiệm của đảng viên trong giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú

Đoàn giám sát do đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ xã Châu Thới hiện có 40 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 18 chi bộ ấp, với tổng số 1.113 đảng viên.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, có 667 đảng viên được giới thiệu nhận xét về giữ mối liên hệ tại nơi cư trú. Trong đó, 489 đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của xã và 178 đảng viên từ địa phương khác được giới thiệu đến.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thới Châu Thanh Huy báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 213.

Cũng trong khoảng thời gian này, các chi bộ ấp phối hợp với Ban công tác Mặt trận ấp tổ chức 3 cuộc họp, hoạt động tập trung tại khu dân cư, mời đảng viên đang công tác tham dự.

Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Hưng Nguyễn Hoàng Quy kiến nghị cấp trên hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện nhận xét đối với đảng viên cư trú tại địa phương.

Qua đánh giá, phần lớn đảng viên tích cực tham gia các cuộc họp, hoạt động tại địa bàn; giữ gìn tư cách, phát huy trách nhiệm nêu gương, vận động gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Đồng thời, duy trì mối liên hệ với chi uỷ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến cấp có thẩm quyền.

Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thới Trương Ngọc Thảo trao đổi, làm rõ một số nội dung với đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Châu Thới trong triển khai thực hiện Quy định số 213, nhất là sự phối hợp giữa cấp uỷ, chi bộ với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Quy định số 213; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách đảng viên, quản lý chặt chẽ hồ sơ.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Mặt trận phối hợp với chi uỷ trong theo dõi, đánh giá, nhận xét đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ tại nơi cư trú, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên với Nhân dân./.