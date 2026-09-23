Tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vượt tầng và sử dụng đất sai mục đích vừa phá vỡ quy hoạch đô thị, vừa làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật. Để ngăn chặn, xử lý vấn đề này, mấu chốt nhất vẫn là siết chặt trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nơi nắm chắc địa bàn và gần dân nhất.

Đầu tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND phường Nếnh đã ra quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Thân Đức Tuấn (tổ dân phố Bài Xanh) do thi công sai nội dung giấy phép. Kiểm tra thực tế tại thửa đất số 464, lực lượng chức năng phát hiện công trình nhà ở này đang xây tới tầng thứ 5, trong khi giấy phép chỉ cấp xây 3 tầng. Cùng với việc xử phạt, chính quyền địa phương yêu cầu chủ nhà dừng thi công để làm thủ tục xin điều chỉnh cấp phép. Nếu không bổ sung được giấy phép mới theo đúng hạn, phần diện tích xây vượt sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ.

Vụ việc xây vượt 2 tầng ở phường Nếnh không phải là chuyện mới song đặt ra bài toán nghiêm túc về trách nhiệm quản lý tại chỗ. Để dựng thêm một tầng nhà không thể làm xong trong một sớm một chiều giữa khu dân cư đông đúc. Nếu cán bộ địa bàn bám sát thực địa ngay từ lúc đổ vật liệu, dựng khung, đổ cột tầng mới, sai phạm đã được ngăn chặn kịp thời, không rơi vào thế “sự đã rồi” dẫn đến việc cưỡng chế, tháo dỡ tốn kém sau này.

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, tăng trách nhiệm của chính quyền cơ sở, tại Văn bản số 5920/UBND-KTN ngày 9/6/2026, UBND thành phố yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt công tác quản lý xây dựng, đất đai; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Tinh thần chỉ đạo rất rõ ràng là UBND cấp xã phân loại từng trường hợp để lập hồ sơ theo dõi riêng; đồng thời gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu chính quyền cấp xã, phường nếu để địa bàn phát sinh “điểm nóng” hoặc xử lý chậm trễ.

Cùng với đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn và tháo gỡ vướng mắc đối với các vụ việc kéo dài hoặc vượt thẩm quyền cấp xã. Sự vào cuộc đồng bộ này tạo điểm tựa pháp lý vững chắc cho cấp dưới trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời, thiết lập cơ chế kiểm tra thường xuyên, chấm dứt cảnh đùn đẩy trách nhiệm hay “nể nang, né tránh” khi lập biên bản, xử lý.

Để duy trì trật tự đô thị bền vững, bên cạnh các biện pháp xử lý theo quy định, rất cần phát huy tinh thần tự giác của người dân và sự chủ động giám sát của các tổ chức đoàn thể cơ sở. Mô hình nhóm tương tác nhanh qua mạng xã hội, đường dây nóng kết nối cán bộ với bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và ban công tác mặt trận thời gian qua đã phát huy tác dụng rõ rệt. Những phản ánh kịp thời từ Nhân dân giúp chính quyền cơ sở phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ khi mới đào móng, dựng cột, qua đó vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa tránh lãng phí tiền của, công sức của người dân.

Quản lý trật tự xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở. Khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường sát sao, cán bộ thực thi làm đúng phận sự, không bao che và Nhân dân đồng lòng ủng hộ, trật tự đô thị mới thực sự được giữ vững, tạo nền tảng cho sự phát triển văn minh, bền vững.