Tăng trách nhiệm của các chủ thể đối với phim trên không gian mạng

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn dựa trên nguyên tắc: Việc sửa đổi, bổ sung các luật tập trung vào những vấn đề cần thiết, cấp bách, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội, phù hợp với Hiến pháp.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo luật cũng đã được rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Đối với Luật Điện ảnh, Bộ trưởng cho biết dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 8 trong tổng số 50 điều, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu và hỗ trợ kinh phí sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; tăng cường trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phim trên không gian mạng; phân cấp thẩm quyền cấp phép một số hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài; đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tại báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, Ủy ban tán thành với việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ: rút nội dung sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 21 về nghĩa vụ của chủ thể phổ biến phim, không yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim, tránh phát sinh thủ tục hành chính; giữ nguyên quy định về "chủ đầu tư dự án" tại khoản 3 và khoản 4 Điều 14.

Uỷ ban cũng đồng tình với giải trình của Chính phủ về cơ sở rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh và quy định về việc Nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ ngân sách để sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị (khoản 2 Điều 4 và khoản 4 Điều 8 dự thảo Luật).

Ngoài ra, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng cho biết, đối với Luật Thể dục, thể thao: Sửa đổi, bổ sung 5 trong tổng số 77 điều, trọng tâm là phân cấp, phân quyền; chuyển thẩm quyền thực hiện 2 nhiệm vụ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Về Luật Du lịch: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 38 trong tổng số 78 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: phân cấp đối với thẩm quyền công nhận, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch;

Bổ sung quy định về loại hình lưu trú mới, thẻ hướng dẫn viên điện tử, công nhận văn bằng nước ngoài để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; bãi bỏ quy định về quy hoạch du lịch, bãi bỏ quy định về cấp ngân sách nhà nước hằng năm bổ sung cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với Luật Thư viện: Sửa đổi, bổ sung 4 trong tổng số 52 điều theo hướng hoàn thiện quy định về thư viện cấp tỉnh, cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Luật Di sản văn hóa: Sửa đổi, bổ sung 9 trong tổng số 95 điều; Luật Quảng cáo sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều theo hướng bỏ yêu cầu giấy phép riêng đối với kênh chương trình chuyên quảng cáo của cơ quan báo nói, báo hình; bãi bỏ các quy định về quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Đối với Luật Báo chí, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung cấp giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.